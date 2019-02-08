Данилюк розповів про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом
Данилюк заявив, що Україні "слід відходити від ролі жертви і не просити по світу допомоги". Він підкреслив, що країна має бути надійним стратегічним партнером, повідомляє "Новий час".
Говорячи про майбутній візит Зеленського у Вашингтон, секретар РНБО зазначив, що основною порядку денного переговорів буде тема безпеки.
"Питання безпеки - це десь 80% у цілому нашого порядку денного між Сполученими Штатами і Україною. Це дуже важливо і буде в майбутньому під час зустрічі лідерів основою, по суті, цих переговорів", - сказав Данилюк.
Нагадаємо, 1 червня в Офісі президента заявили, що Зеленський отримав від президента США запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом. Раніше представник США з питань України Курт Волкер повідомив, що переговори із Зеленським є на порядку денному Білого дому, але наразі невідомо, в якому форматі вони відбудуться.
Наприкінці липня Волкер повідомив, що Вашингтон вже розпочав підготовку до зустрічі, але її дата ще не визначена. Зараз, за його словами, узгоджуються графіки двох президентів.
Данилюк відвідав США на початку липня.
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