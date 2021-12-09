Секретар РНБО бачить потребу переходу в Україні з кирилиці на латиницю. А ще виступає за дві мови в країн

Данілов виступив за запровадження двох мов у країні: української та англійської

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україні слід з кирилиці як алфавітної системи письма перейти на латиницю.

Про це він заявив і інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Громадське".

"Я - за [запровадження латинки]. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці й перейти на латиницю", - вважає Данілов.

Також він виступив за запровадження двох мов у країні: української та англійської.

"Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова - це мова цивілізованого спілкування", - зазначив секретар РНБО.

За його словами, англійську мову мають знати всі, її обов’язково мають викладати у школах та дитячих садочках. Водночас він визнав, що людям старшого віку, які не знають англійської, буде складно.

Нагадаємо, що тест з англійської стане обов'язковим у системі професійної військової освіти