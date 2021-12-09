Секретар РНБО бачить потребу переходу в Україні з кирилиці на латиницю. А ще виступає за дві мови в країн
Про це він заявив і інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Громадське".
"Я - за [запровадження латинки]. Я вважаю, що це буде одна з фундаментальних речей, що нам треба позбавитися кирилиці й перейти на латиницю", - вважає Данілов.
Також він виступив за запровадження двох мов у країні: української та англійської.
"Англійська мова має бути обов’язкова. Тому що, якщо ми кажемо про цивілізований світ, то англійська мова - це мова цивілізованого спілкування", - зазначив секретар РНБО.
За його словами, англійську мову мають знати всі, її обов’язково мають викладати у школах та дитячих садочках. Водночас він визнав, що людям старшого віку, які не знають англійської, буде складно.
Нагадаємо, що тест з англійської стане обов'язковим у системі професійної військової освіти
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