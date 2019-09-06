CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСекретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк спростував слова президента Володимира Зеленського про те, що російське керівництво втратило контроль над підрозділами бойовиків "ДНР" і "ЛНР", і назвав цю заяву "оціночним судженням".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Секретар РНБО Данилюк спростував слова Зеленського про втрату Росією контролю над бойовиками на Донбасі
"Це вже оціночні судження. Ми моніторимо ситуацію Звичайно, Росія там присутня і грає дуже важливу роль"
Фото: reuters.com
"Мені складно це коментувати. Там є безпосередню участь російських військових: прямо на території, вони управляють цими військовими підрозділами. Звичайно, ситуація там контрольована", - сказав Данилюк, повідомляє "Громадське".
Він також додав: "Це вже оціночні судження. Ми моніторимо ситуацію Звичайно, Росія там присутня і грає дуже важливу роль".
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів в ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а восьмеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.
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09 06 2019 17:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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