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Секретар РНБО Данилюк спростував слова Зеленського про втрату Росією контролю над бойовиками на Донбасі

"Це вже оціночні судження. Ми моніторимо ситуацію Звичайно, Росія там присутня і грає дуже важливу роль"
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк спростував слова президента Володимира Зеленського про те, що російське керівництво втратило контроль над підрозділами бойовиків "ДНР" і "ЛНР", і назвав цю заяву "оціночним судженням".
Секретар РНБО Данилюк спростував слова Зеленського про втрату Росією контролю над бойовиками на Донбасі Фото: reuters.com

"Мені складно це коментувати. Там є безпосередню участь російських військових: прямо на території, вони управляють цими військовими підрозділами. Звичайно, ситуація там контрольована", - сказав Данилюк, повідомляє "Громадське".

Він також додав: "Це вже оціночні судження. Ми моніторимо ситуацію  Звичайно, Росія там присутня і грає дуже важливу роль".

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів в ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а восьмеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.

 

 

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09 06 2019 17:50
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