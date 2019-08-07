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Секретар РНБО про "телеміст Росії та України": Маємо реагувати без зайвих емоцій та паніки

Влада готова реагувати на плани проведення "телемосту" між телеканалами NewsOne та "Росія 24"
Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк наголосив, що відомство напрацьовує рішення щодо планів пропагандистів та закликав політиків припинити істерику.
Секретар РНБО про "телеміст Росії та України": Маємо реагувати без зайвих емоцій та паніки Фото: minfin.gov.ua

"Треба поговорити? Ну-ну. Зараз нам пропонують "з’єднати" внутрішньокремлівську пропаганду з її філіалом у Києві й видають це за "прорив" у стосунках між "братніми" народами. Прошу припинити істерику... Ми як сильна країна маємо реагувати впевнено, без зайвих емоцій та паніки. Бо саме на це і розрахунок. Кількість таких провокацій буде тільки збільшуватися", — зазначив секретар РНБО у Facebook.

Нагадаємо, телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.

За твердженням працівників каналу "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".

Напередодні ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити".

Телеміст заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським телеканалом NewsOne.

Пізніше засновник полку "Азов" і народний депутат України Андрій Білецький заявив про те, що дає президенту Володимиру Зеленському добу на те, щоб відповісти на плани провести "телеміст між Росією та Україною", запланований каналом "Newsone", близьким до Віктора Медведчука.

 

 

 

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08 07 2019 11:27
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