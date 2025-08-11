Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Секретна служба США орендувала будинок в Анкориджі перед зустріччю Трампа і путіна – NYT

11 серпня 2025, 14:55
Секретна служба США орендувала будинок в Анкориджі перед зустріччю Трампа і путіна – NYT
Фото: UNSPLASH
Білий дім не підтвердив точного місця проведення зустрічі.
Уже цієї п'ятниці на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і глави кремля путіна. Уже стало відомо, в якому місті Секретна служба США орендувала будинок.
 
Про це повідомляє The New York Times.
 
Як пише видання, Білий дім не підтвердив точного місця проведення зустрічі.
 
Однак рієлтор, який займається короткостроковою орендою житла в Анкоріджі і є почесним консулом Німеччини, повідомив, що для зустрічі він орендував Секретній службі США шестикімнатний будинок.
 
"Сьогодні вранці зі мною зв'язалися співробітники Секретної служби США і запитали, чи є в мене вільні приміщення, і я відповів, що в мене є приміщення, які їм потрібні", - розповів Ларрі Дісброу.
 
Він також додав, що розуміє, чому Аляска може бути привабливим місцем для такого роду зустрічі з історичної точки зору.
 
"Але це, безумовно, здивувало мене", - каже Дісброу.
 
Водночас NYT наводить слова мера Анкориджа Сюзанни ЛаФранс. У суботньому інтерв'ю вона заявила, що не отримала жодної інформації про те, чи відбудеться в її місті зустріч Трампа і путіна.
 
"Приймати лідерів тут, на Алясці - звична справа. Бути місцем дипломатії - частина нашої історії, адже ми знаходимося на перехресті доріг усього світу", - додала мер.
 
Видання зазначило, що Трамп відвідував Аляску щонайменше 5 разів від моменту вступу на посаду 2017 року. Здебільшого він зупинявся на Об'єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі.
 
Також NYT додало, що зустріч із путіним стане першим офіційним візитом Трампа до штату Аляска з початку його другого президентського терміну.
 
СШАвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Політика
путін отримав від Трампа саміт мрії. Як Європа згуртовується навколо України – New York Times
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 12:26
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О’Брайен
Політика
Новий розворот Трампа. І чим займаються американські ЗМІ – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 11 серпня 2025, 01:23
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється