Секретна служба США орендувала будинок в Анкориджі перед зустріччю Трампа і путіна – NYT
11 серпня 2025, 14:55
Фото: UNSPLASH
Білий дім не підтвердив точного місця проведення зустрічі.
Уже цієї п'ятниці на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і глави кремля путіна. Уже стало відомо, в якому місті Секретна служба США орендувала будинок.
Про це повідомляє The New York Times.
Як пише видання, Білий дім не підтвердив точного місця проведення зустрічі.
Однак рієлтор, який займається короткостроковою орендою житла в Анкоріджі і є почесним консулом Німеччини, повідомив, що для зустрічі він орендував Секретній службі США шестикімнатний будинок.
"Сьогодні вранці зі мною зв'язалися співробітники Секретної служби США і запитали, чи є в мене вільні приміщення, і я відповів, що в мене є приміщення, які їм потрібні", - розповів Ларрі Дісброу.
Він також додав, що розуміє, чому Аляска може бути привабливим місцем для такого роду зустрічі з історичної точки зору.
"Але це, безумовно, здивувало мене", - каже Дісброу.
Водночас NYT наводить слова мера Анкориджа Сюзанни ЛаФранс. У суботньому інтерв'ю вона заявила, що не отримала жодної інформації про те, чи відбудеться в її місті зустріч Трампа і путіна.
"Приймати лідерів тут, на Алясці - звична справа. Бути місцем дипломатії - частина нашої історії, адже ми знаходимося на перехресті доріг усього світу", - додала мер.
Видання зазначило, що Трамп відвідував Аляску щонайменше 5 разів від моменту вступу на посаду 2017 року. Здебільшого він зупинявся на Об'єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі.
Також NYT додало, що зустріч із путіним стане першим офіційним візитом Трампа до штату Аляска з початку його другого президентського терміну.