Секретна служба США орендувала будинок в Анкориджі перед зустріччю Трампа і путіна – NYT

Уже цієї п'ятниці на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і глави кремля путіна. Уже стало відомо, в якому місті Секретна служба США орендувала будинок.

Як пише видання, Білий дім не підтвердив точного місця проведення зустрічі.

Однак рієлтор, який займається короткостроковою орендою житла в Анкоріджі і є почесним консулом Німеччини, повідомив, що для зустрічі він орендував Секретній службі США шестикімнатний будинок.

"Сьогодні вранці зі мною зв'язалися співробітники Секретної служби США і запитали, чи є в мене вільні приміщення, і я відповів, що в мене є приміщення, які їм потрібні", - розповів Ларрі Дісброу.

Він також додав, що розуміє, чому Аляска може бути привабливим місцем для такого роду зустрічі з історичної точки зору.

"Але це, безумовно, здивувало мене", - каже Дісброу.

Водночас NYT наводить слова мера Анкориджа Сюзанни ЛаФранс. У суботньому інтерв'ю вона заявила, що не отримала жодної інформації про те, чи відбудеться в її місті зустріч Трампа і путіна.

"Приймати лідерів тут, на Алясці - звична справа. Бути місцем дипломатії - частина нашої історії, адже ми знаходимося на перехресті доріг усього світу", - додала мер.

Видання зазначило, що Трамп відвідував Аляску щонайменше 5 разів від моменту вступу на посаду 2017 року. Здебільшого він зупинявся на Об'єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі.

Також NYT додало, що зустріч із путіним стане першим офіційним візитом Трампа до штату Аляска з початку його другого президентського терміну.