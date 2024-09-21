Секретна служба США виявила недбалість у заходах безпеки перед замахом на Трампа

Співробітники відомства будуть притягнуті до відповідальності.

Розслідування Секретної служби США виявило прогалини в комунікації й недостатню обачність напередодні замаху на кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа на мітингу в штаті Пенсільванія в липні.

Про це повідомляє Reuters.

"Була самовпевненість з боку деяких агентів, яка призвела до порушення протоколів безпеки", - заявив у п'ятницю, 20 вересня, виконуючий обов'язки директора Секретної служби Рональд Роу, додавши, що співробітники відомства будуть притягнуті до відповідальності.

"Ці покарання будуть застосовані відповідно до нашого дисциплінарного процесу", - сказав Роу, відмовившись надати подробиці.

Внутрішнє розслідування Секретної служби, зокрема, виявило прогалини в комунікації між державними та місцевими правоохоронними органами. Секретна служба визначила об'єкт у Батлері, де виступав Трамп, як виклик безпеці, але заходи, покликані зменшити занепокоєння, не були виконані належним чином.

Роу водночас захищав дії Секретної служби в іншій справі про замах на Трампа у гольф-клубі у Флориді в неділю, 15 вересня. У цьому випадку агент Секретної служби вистрілив у підозрюваного після того, як помітив гвинтівку.

Роу заявив, що Трамп отримав такий самий рівень захисту, як і президент США Джо Байден та кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс.

Нагадаємо, виконувач обов'язків директора Секретної служби США Рональд Л. Роу-молодший закликає Конгрес виділити більше коштів відомству після двох явних спроб замахів на колишнього президента Дональда Трампа.