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ПОЛІТИКА

Сенат Румунії схвалив законопроєкт про передання Україні Patriot

02 вересня 2024, 21:12
Сенат Румунії схвалив законопроєкт про передання Україні Patriot
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
За урядовий законопроєкт про передання Україні системи ППО проголосував 101 румунський сенатор, 13 висловились проти і ще два – утрималися.

Верхня палата румунського парламенту, Сенат, у понеділок, 2 вересня, схвалила урядовий законопроєкт про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє румунське видання Agerpres.

За урядовий законопроєкт про передання Україні системи ППО проголосував 101 румунський сенатор, 13 висловились проти і ще два – утрималися.

Голова комітету з питань оборони Сенату Румунії Ніколета Паулюк висловила сподівання, що до кінця цього тижня законопроект також пройде нижню палату – Палату депутатів, за якою останнє слово в ухваленні законопроєктів.

Паулюк підкреслила, що передача зенітно-ракетного комплексу Patriot "не означає, що Румунія залишиться без захисту", тому що в Бухареста є ще сім таких комплексів, два з яких уже експлуатуються, ще два – взяли на озброєння і ще три – незабаром прибудуть.

Нагадаємо, Румунія вирішила передати Україні свою систему Patriot ще в червні. Минулого тижня Міноборони Румунії направило на ознайомлення парламенту законопроєкт, який уряд схвалив раніше в понеділок.

РумуніяPatriot

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