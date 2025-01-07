Сенат США готується підтримати санкції проти МКС за ордери на арешт ізраїльських лідерів

Голосування може відбутись 9 січня.

Сенат США може схвалити законопроєкт про застосування санкцій проти Міжнародного кримінального суду. Усе через те, що минулого року МКС видав ордери на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і міністра оборони Йоава Галанта.

Про це пише The Hill.

Голосування може відбутись 9 січня. Його підтримує республіканська більшість у Сенаті, а ще деякі демократи. Тож законопроєкт, імовірно, ухвалять, хоч це буде політично напружене голосування.

Документ передбачає санкції проти людей, які беруть участь у будь-яких зусиллях щодо розслідування, арешту, затримання чи судового переслідування будь-якої людини, яка перебуває під захистом США та їхніх союзників. Він поширюється на 32 країни-члени НАТО і 19 союзників США, що не є членами НАТО (серед них Ізраїль, Японія, Тайвань, Австралія, Південна Корея, Філіппіни і Єгипет).

Законопроєкт також передбачає анулювання коштів, які США виділили для МКС, і забороняє виділяти будь-які кошти для суду в майбутньому.

У червні 2024 року за цей законопроєкт проголосувала Палата представників, а у вересні його передали в Сенат. Тож якщо за нього проголосують, накласти санкції своїм виконавчим рішенням може президент США особисто.

Адміністрація президента США Джо Байдена виступала проти законопроєкту. У Білому домі заявляли, що є більш ефективні способи захистити Ізраїль, зберегти позиції США в МКС та сприяти міжнародному правосуддю та відповідальності. Однак санкції підтримує Республіканська партія США. Причому найгірші відносини між США і МКС були саме за першого президентства Дональда Трампа, який також республіканець.