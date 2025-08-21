Сенат США може визнати рф спонсором тероризму через депортацію українських дітей

Сенатор анонсував відповідний законопроєкт.

Сенатор США Ліндсі Грем наголосив, що росія викрала понад 19 тисяч українських дітей у ході повномасштабної війни проти України, і це, за його словами, є варварським актом.

Про це Грем написав в X (Twitter).

"Викрадення дітей з їхньої рідної країни це огидно і варварськи", - написав він.

Грем повідомив, що має намір ініціювати ухвалення законопроєкту, який визнає російську федерацію державою, що підтримує тероризм, відповідно до законодавства США.

"Як я вже заявляв на початку цього року, я планую домагатися ухвалення закону, який визнає росію державою-спонсором тероризму, якщо вона не поверне викрадених дітей", - зазначив сенатор.

Політик також додав, що таке рішення різко обмежить можливості для будь-якої співпраці з росією, як для урядів, так і для бізнесу.

Україна з 2022 року наполягає на тому, щоб США офіційно визнали рф державою-спонсором тероризму. Такий крок призвів би до ще глибшої міжнародної ізоляції москви й змусив би Вашингтон запровадити додаткові санкції проти країн, які співпрацюють із кремлем.

Однак адміністрація Джо Байдена раніше відмовлялася робити це, мотивуючи відмову тим, що такий статус юридично обмежив би можливості США вести дипломатичні переговори з росією з метою припинення війни.

