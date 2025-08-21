Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сенат США може визнати рф спонсором тероризму через депортацію українських дітей

21 серпня 2025, 21:32
Сенат США може визнати рф спонсором тероризму через депортацію українських дітей
фото з відкритих джерел
Сенатор анонсував відповідний законопроєкт.

Сенатор США Ліндсі Грем наголосив, що росія викрала понад 19 тисяч українських дітей у ході повномасштабної війни проти України, і це, за його словами, є варварським актом.

Про це Грем написав в X (Twitter).

"Викрадення дітей з їхньої рідної країни це огидно і варварськи", - написав він.

Грем повідомив, що має намір ініціювати ухвалення законопроєкту, який визнає російську федерацію державою, що підтримує тероризм, відповідно до законодавства США.

"Як я вже заявляв на початку цього року, я планую домагатися ухвалення закону, який визнає росію державою-спонсором тероризму, якщо вона не поверне викрадених дітей", - зазначив сенатор.

Політик також додав, що таке рішення різко обмежить можливості для будь-якої співпраці з росією, як для урядів, так і для бізнесу.

Україна з 2022 року наполягає на тому, щоб США офіційно визнали рф державою-спонсором тероризму. Такий крок призвів би до ще глибшої міжнародної ізоляції москви й змусив би Вашингтон запровадити додаткові санкції проти країн, які співпрацюють із кремлем.

Однак адміністрація Джо Байдена раніше відмовлялася робити це, мотивуючи відмову тим, що такий статус юридично обмежив би можливості США вести дипломатичні переговори з росією з метою припинення війни.

Також Трамп звинуватив Байдена в обмеженні права України бити по рф.

 

РосіяСШАспонсор тероризму

Останні матеріали

Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється