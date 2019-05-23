Сенат США пропонує збільшити допомогу Україні в оборонному бюджеті до $300 млн
"Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про "бюджет США на 2020 р. на потреби національної оборони", яким санкціоновано виділення Пентагону $300 млн для надання безпекової допомоги Україні, що на $50 млн перевищує асигнування поточного року. Із зазначеної суми $100 млн має бути спрямовано виключно на летальні види озброєнь", - інформацію оприлюдненому на сторінці посольства України в США в соцмережі Facebook, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з документом, пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони та протикорабельних ракет.
Закон про "бюджет США на 2020 р. на потреби національної оборони" набуде чинності після його ухвалення Сенатом і Палатою представників та підписання президентом США.
"Щиро вдячні Комітетові з питань збройних сил Сенату за важливе рішення, спрямоване на посилення безпекової та оборонної допомоги США Українській державі у боротьбі з російською агресією, що триває", - додали українські дипломати.
Нагадаємо, що Німеччина виділила Україні технічну та фінансову допомогу в розмірі 82 млн євро.
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