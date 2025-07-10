Сенат США сподівається на ухвалення проєкту з санкціями проти рф у липні

Спікер Палати сказав, що відкритий до винесення проєкту у залу.

Лідер республіканської більшості у Сенаті Конгресу США Джон Тун має надію, що закон про запровадження санкцій проти росії і тих, хто їй допомагає, вдасться ухвалити до серпня.

Про це повідомляє The Hill.

Він додав, що бачить шанси на розгляд проєкту із санкціями проти рф до того, як Конгрес піде на перерву у серпні.

"Сподіваюся, ми зможемо винести його на розгляд до серпневої перерви. Ми працюємо з адміністрацією і з Палатою представників, щоб спробувати й довести його до редакції, коли він буде готовий", – сказав Джон Тун.

"Тут, у Сенаті, є дуже велика двостороння підтримка. Думаю, це поділяють і в Палаті представників – принаймні сподіваюся. Білий дім дуже активно залучений у роботу… Чи це станеться у наступні пару тижнів – це відкрите питання, але маю надію, що це можливо", – зазначив Тун.

Ліндсі Грем в свою чергу казав, що у проєкті залишать Трампу простір для маневру щодо того, які заходи врешті будуть застосовані.

"Проєкт спрямований на те, щоб вдарити по покупцях Путіна. Китай та Індія купують близько 70% російської нафти й газу та інших нафтопродуктів. Я завжди вірив, що ця війна закінчиться тоді, коли Китай прийде до Путіна і заявить, що "вже годі, тому що це б’є по нас", – додав він.

Крім того, спікер Палати представників Майк Джонсон у середу сказав репортерам, що відкритий до винесення проєкту у залу.

"Я ще не знаю ніяких деталей, але знаю, що з боку Палати представиків є інтерес, тож побачимо", – сказав він.

Спікер Палати представників Майк Джонсон у середу сказав репортерам, що відкритий до винесення проєкту у залу.

"Я ще не знаю ніяких деталей, але знаю, що з боку Палати представиків є інтерес, тож побачимо", – сказав він.

Днями в Конгресі США готують новий законопроєкт про посилення санкцій проти рф.