Сенат США збирає голоси, щоб ввести 500% мита для країн, які торгують з росією

Законопроєкт наразі підтримав 81 сенатор.

Американські сенатори Річард Блюменталь і Ліндсі Грем оголосили, що підготували законопроєкт про запровадження первинних та вторинних санкцій проти рф та осіб, які підтримують російську агресію в Україні.

Свою спільну заяву вони опублікована на сайті Блюменталя.

Законопроєкт вже підтримали 81 сенатор.

Сенатори сказали, що закон передбачає запровадження, зокрема, 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російські нафту, газ, уран та інші товари.

"Ці санкції будуть запроваджені, якщо росія відмовиться від добросовісних переговорів щодо досягнення тривалого миру з Україною або розпочне інші дії, включаючи військове вторгнення, які підриватимуть суверенітет України після досягнення миру", - заявили сентаори.

Законодавці додали, що законопроєкт наразі підтримав 81 сенатор.

"Хоча ми прагнемо миру, нам - і переважній більшості Сенату - стає дедалі більш зрозуміло, що Путін грає в ігри. Сенат США готовий діяти, якщо ці ігри триватимуть", - написано в заяві.

Вони також очікують документа від росії з переліком умов припинення вогню протягом наступних днів.

"Його зміст буде промовистим свідченням того, чи серйозно Росія налаштована на мир. Ми підозрюємо, що він буде таким самим", - зазначили сенатори.

За їхніми словами, якщо це буде те ж саме, Росія може очікувати рішучих дій з боку Сенату Сполучених Штатів.

"Наше законодавство ізолює росію, перетворивши її на торговельний острів, накладаючи мита на інші країни, які підтримують ці злочини. Одним з ключових пріоритетів нашого законодавства є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку воєнної машини путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти у тіньового флоту. Без економічної підтримки Китаю воєнна машина путіна зупинилася б", - додали Грем і Блюменталь.