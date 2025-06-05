Сенатор Грем ініціює зміни у санкціях проти росії заради підтримки союзників України

Законопроєкт передбачає, зокрема, 500% тарифи США проти країн, які торгують з росією.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем пропонує внести зміни до законопроєкту з санкціями проти росії, щоб звільнити країни, які допомагають Україні, від потенційних 500-відсоткових тарифів.

Про це повідомляє The Hill.

Законопроєкт, який Грем розробив із сенатором-демократом Річардом Блюменталем, передбачає 500% тарифи США проти країн, які купують російські нафту, газ, уран та іншу продукцію. Запропонований Гремом виняток стосується країн Європи, які надають військову підтримку Україні, але все ще імпортують російський газ, а також інших американських партнерів, які балансують на межі між підтримкою зв'язків з москвою і наданням допомоги Києву.

"Багато країн все ще купують російську нафту і газ, але менше. Деякі європейські країни все ще мають відносини з росією, але вони були дуже корисними для України.Тому я хочу виключити їх", - сказав Грем журналістам у середу, 4 червня.

За словами Грема, виняток стосуватиметься країн, які надали “значну” допомогу Україні.

"Є деякі з наших союзників, які дійсно допомогли Україні, але постраждають від законопроєкту, вони заслужили право на виняток. Ті, хто допомагав Україні, суттєво допомагав, отримають виняток. Іншими словами, ви стимулюватимете допомогу Україні", - пояснив сенатор.

Це може мати великі наслідки для Індії — близького союзника США, який підтримує глибокі зв'язки з росією. Країна вважається найбільшим покупцем російської нафти, але надає Україні гуманітарну підтримку. Хоча Індія не надавала пряму військову підтримку Києву, вона дозволила європейським країнам купувати індійські боєприпаси для України, зазначає The Hill.

“Я кажу Китаю: “Якщо ви не хочете 500-відсоткового тарифу, допоможіть Україні”, - додав Грем.

Наразі законопроєкт має підтримку вже понад 80 сенаторів — це потенційно робить його захищеним від вето. Грем каже, що перебуває в постійному контакті з президентом США Дональдом Трампом стосовно цього законодавства. Республіканці дали зрозуміти, що готові “рухатися вперед” із законопроєктом, але чекають на “зелене світло” від Трампа, перш ніж виносити законодавство на розгляд.

“Ми є окремими суб'єктами, які координують свої дії один з одним”, - сказав Грем про те, чи визначає Трамп, коли законопроєкт буде винесений на голосування.