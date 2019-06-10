Сенатор розповів, що Трамп не дозволив йому запевнити Зеленського у наданні військової допомоги США

"Мене здивувала реакція президента. Я намагався переконати його дати мені повноваження сказати президенту Зеленському, що ми це (військову допомогу - ред.) надамо"

Сенатор-республіканець Рон Джонсон розповів, що перед поїздкою до України хотів отримати повноваження запевнити президента Володимира Зеленського у наданні військової допомоги США, проте президент Дональд Трамп не погодився на це.

За словами Джонсона, з таким запитом він звернувся до Трампа у серпні, але отримав відмову, повідомляє "Громадське".

"Мене здивувала реакція президента. Я намагався переконати його дати мені повноваження сказати президенту Зеленському, що ми це (військову допомогу - ред.) надамо. Тоді мені це не вдалось", - сказав сенатор.

Він розповів, що Трамп пояснив таке рішення високим рівнем корупції в Україні, а також бажанням розібратися, "що насправді сталося у 2016 році" під час виборів президента США, а саме "ймовірною корупцією". Сенатор не бачить поганих мотивів з боку глави Білого дому.

Джонсон, який був у складі делегації на інавгурації Зеленського, говорив про це з послом США до Європи Гордоном Сондлендом.

Останній сказав, що Україна призначить прокурора, який "достеменно розбереться", що ж сталось у 2016 році. Він додав: "Якщо президент Трамп буде упевнений в цьому, він надасть військову допомогу".

"Під час цієї пропозиції я здригнувся. Моя реакція була: о боже, я не хочу бачити ці дві речі пов’язаними", - розповів Джонсон.

Однак, за словами сенатора, Трамп у розмові з ним заперечив, що ці речі пов’язані, і наголосив, що в Україні дуже високий рівень корупції.

Джонсон додав, що під час візиту до України у вересні він запевнив Зеленського у тому, що демократи і республіканці у Конгресі підтримують надання військової допомоги Україні, тому вона обов’язково надійде.

Нагадаємо, що адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані відмовився давати свідчення в рамках справи щодо імпічменту без згоди свого клієнта - Дональда Трампа.