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ПОЛІТИКА

Сенатор США відмовився від своєї Tesla після того, як Маск назвав його зрадником

15 березня 2025, 16:23
Сенатор США відмовився від своєї Tesla після того, як Маск назвав його зрадником
Фото: Hubs.ua
Маск назвав сенатора "зрадником"через його візит в Україну.

Сенатор від Арізони Марк Келлі відмовився від своєї чорної Tesla Model S після публічної ворожнечі з Ілоном Маском, що тривала останні кілька тижнів. У відео, розміщеному на платформі X, політик повідомив, що більше не буде їздити на цій машині: "Коли я купив цю річ, я не думав, що вона стане політичною проблемою. Кожен раз, коли я сідаю в цю машину за останні 60 днів, вона нагадує мені про те, скільки шкоди Ілон Маск і Дональд Трамп завдають нашій країні", — сказав Келлі.

Сенатор, демократ, пояснив свій крок у розмові з Bloomberg News, назвавши Tesla "рухомим рекламним щитом" для Маска і його політичних амбіцій. Келлі також розкритикував Маска за його діяльність у Департаменті урядової ефективності, що призвела до звільнення тисяч працівників, а також за те, що це було зроблено для зниження податків для багатих мільярдерів, таких як Маск.

Конфлікт між Келлі та Маском посилився після того, як Маск назвав сенатора "зрадником"через його візит в Україну. Келлі у відповідь заявив, що Маск присягнув "власному чековому рахунку" і запропонував йому залишити уряд і зосередитися на SpaceX.

Ця ворожнеча між двома чоловіками не є новою. Вони знайомі вже багато років, але цього року почали частіше публічно критикувати один одного. У 2022 році Келлі був захоплений своєю Tesla, назвавши її "веселою" та "екологічно чистою".

Келлі продав свою машину на фоні протестів проти Маска, які охопили США, включаючи акти вандалізму на салонах і зарядних станціях Tesla. Республіканські законодавці закликали провести розслідування цих випадків, в той час як Трамп заявив про можливість придбання Tesla для співробітників Білого дому, підтримуючи Маска.

TeslaІлон МаскСенатор США

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