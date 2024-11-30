Сенатор-республіканець заявив про бажання Трампа зупинити війну в Газі до інавгурації – The Hill.

Ліндсі Грем щойно повернувся з поїздки на Близький Схід.

Після досягнення перемир'я між Ізраїлем та Ліваном пріоритетом нової адміністрації Сполучених Штатів стає припинення війни у Смузі Гази. Зокрема Дональд Трамп хоче, щоб бойові дії, які тривають вже понад рік, завершилися до дня його інавгурації. Таку заяву зробив після повернення з Близького Сходу сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Про це пише The Hill.

За його словами, Трамп "більш рішучий, ніж коли-небудь раніше, зупинити війну та звільнити заручників просто зараз".

Як і у випадку з війною в Україні, обраний президент часто згадував про необхідність якомога швидшого завершення протистояння Ізраїлю та Хамасу, але не розкривав деталі будь-якого свого мирного плану. Сенатор Грем переконаний, що мир у Газі потрібен президенту для того, щоб зосередитися на глобальних геополітичних питаннях - в першу чергу щодо Ірану.