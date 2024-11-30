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Сенатор-республіканець заявив про бажання Трампа зупинити війну в Газі до інавгурації – The Hill.

30 листопада 2024, 10:15
Сенатор-республіканець заявив про бажання Трампа зупинити війну в Газі до інавгурації – The Hill.
Ліндсі Грем щойно повернувся з поїздки на Близький Схід.
Після досягнення перемир'я між Ізраїлем та Ліваном пріоритетом нової адміністрації Сполучених Штатів стає припинення війни у Смузі Гази. Зокрема Дональд Трамп хоче, щоб бойові дії, які тривають вже понад рік, завершилися до дня його інавгурації. Таку заяву зробив після повернення з Близького Сходу сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
 
Про це пише The Hill.
 
 За його словами, Трамп "більш рішучий, ніж коли-небудь раніше, зупинити війну та звільнити заручників просто зараз".
 
Як і у випадку з війною в Україні, обраний президент часто згадував про необхідність якомога швидшого завершення протистояння Ізраїлю та Хамасу, але не розкривав деталі будь-якого свого мирного плану. Сенатор Грем переконаний, що мир у Газі потрібен президенту для того, щоб зосередитися на глобальних геополітичних питаннях - в першу чергу щодо Ірану.
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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