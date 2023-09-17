Сенатори від Республіканської партії закликали Байдена надати Україні ракети дальнього радіусу дії

Республіканці кажуть, що ATACMS мають критичне значення для контрнаступу Києва.

Четверо високопоставлених республіканців Сенату США закликали президента Джо Байдена надати Україні ракети великої дальності для підтримки її контрнаступу проти росії, заявивши, що знадобиться лише невелика частина американських запасів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Оскільки наступного тижня Байден має прийняти в Білому домі президента України Володимира Зеленського, звернення до лідера США знову привертає увагу до далекобійних ракет ATACMS, про які Україна давно просила.

"Україна значно послабила російську бойову міць і потребує лише невеликої частини наших накопичених ATACMS", - зазначають сенатори Том Коттон, Роджер Вікер, Сьюзан Коллінз і Ліндсі Грем.

Хоча очікується, що під час візиту Зеленського до Вашингтона буде оголошено про додаткові поставки зброї, ATACMS не входять до списку, за словами представника адміністрації США.

Намагання України звільнити тимчасово окуповану росією територію йде повільно. Сенатори заявили, що українські військові "досягли певних проривів", і надання ATACMS від Lockheed Martin Corp. "максимізує ймовірність успіху в нинішньому контрнаступі і подальших операціях".

США надали Україні близько 44 мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки відтоді, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Тим часом уряд США стрімко наближається до крайнього терміну - 30 вересня, коли має бути прийнятий федеральний бюджет. Деякі республіканці в Палаті представників погрожують зірвати переговори, якщо схвалення бюджету включатиме більше допомоги Україні.

За словами радника Байдена з питань національної безпеки Джейка Саллівана, "базове відчуття" серед законодавців, що США повинні об'єднатися для підтримки України, є таким же сильним, як і рік тому, в обох партіях.

"Але, звичайно, я визнаю, що є різниця між цим Конгресом і минулим Конгресом, і нам доведеться боротися з цим, коли будемо продовжувати дискусії, які триватимуть найближчими днями про те, як надати Україні необхідні їй ресурси", - сказав Салліван.

Раніше видання Financial Times писало, що президент США Джо Байден наближається до прийняття рішення про надання Україні ATACMS. Сполучені Штати "насторожено" ставляться до прохання України передати їй далекобійні ракети через занепокоєння щодо обмежених запасів і того, що зброю можуть використати для удару по території рф, спровокувавши ескалацію. Однак США все ж розглядають цей крок. До того ж, нещодавно з’ясувалося, що послабленням своїх арсеналів у цьому разі Штати можуть не перейматися: США виявили, що в їхньому арсеналі більше ATACMS, ніж спочатку передбачалося. Хоча, наразі неясно, наскільки справним є виявлений запас і який саме тип ракет він містить.