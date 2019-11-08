Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Сенцов написав листа правозахисниці: підтримує протести в Росії та сподівається на нову владу в Україні

"Відчувається, що Сенцов дуже сподівається на нову владу. Відлуння про переговори Зеленського з Путіним до Ямалу доходять через ТБ"
Незаконно ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов висловився на підтримку акцій протесту в РФ.
Сенцов написав листа правозахисниці: підтримує протести в Росії та сподівається на нову владу в Україні Фото: reuters.com

"У своєму останньому листі нам, який ми отримали в кінці тижня, Сенцов написав, що йому зараз гостро не вистачає інформації. По ТБ - про протести дуже мало, "здебільшого - танковий біатлон". Він пише у підтримку московських протестувальників", - переказує Щур зміст листа Сенцова, повідомляє "Громадське".

Також, за її словами Олег дякує тим, хто його підтримує, й турбується про те, аби не забували про інших політв’язнів.

"Відчувається, що Сенцов дуже сподівається на нову владу. Відлуння про переговори Зеленського з Путіним до Ямалу доходять через ТБ. Олег реагує на повідомлення з гумором, розуміє, наскільки все спотворено подається (в російських медіа, - ред.) Але сподівається. Все ж сподівається...", - розповіла правозахисниця.

Також він написав, що хвилюється про рідних, зокрема про дочку, яка піде в школу в Києві.

Нагадаємо, що в серпні 2018 року Медведчук звинувачував Денісову у зриві переговорів щодо Сенцова.

Українські діячі культури і мистецтва, письменники, журналісти, громадські активісти звернулися до режисера і політв'язня в РФ Олега Сенцова з проханням припинити голодування. До цього закликав українця й Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 08 2019 11:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.