Сенцов написав листа правозахисниці: підтримує протести в Росії та сподівається на нову владу в Україні

"Відчувається, що Сенцов дуже сподівається на нову владу. Відлуння про переговори Зеленського з Путіним до Ямалу доходять через ТБ"

Незаконно ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов висловився на підтримку акцій протесту в РФ.

"У своєму останньому листі нам, який ми отримали в кінці тижня, Сенцов написав, що йому зараз гостро не вистачає інформації. По ТБ - про протести дуже мало, "здебільшого - танковий біатлон". Він пише у підтримку московських протестувальників", - переказує Щур зміст листа Сенцова, повідомляє "Громадське".

Також, за її словами Олег дякує тим, хто його підтримує, й турбується про те, аби не забували про інших політв’язнів.

"Відчувається, що Сенцов дуже сподівається на нову владу. Відлуння про переговори Зеленського з Путіним до Ямалу доходять через ТБ. Олег реагує на повідомлення з гумором, розуміє, наскільки все спотворено подається (в російських медіа, - ред.) Але сподівається. Все ж сподівається...", - розповіла правозахисниця.

Також він написав, що хвилюється про рідних, зокрема про дочку, яка піде в школу в Києві.

Нагадаємо, що в серпні 2018 року Медведчук звинувачував Денісову у зриві переговорів щодо Сенцова.