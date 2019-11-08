Сенцов написав листа правозахисниці: підтримує протести в Росії та сподівається на нову владу в Україні
"У своєму останньому листі нам, який ми отримали в кінці тижня, Сенцов написав, що йому зараз гостро не вистачає інформації. По ТБ - про протести дуже мало, "здебільшого - танковий біатлон". Він пише у підтримку московських протестувальників", - переказує Щур зміст листа Сенцова, повідомляє "Громадське".
Також, за її словами Олег дякує тим, хто його підтримує, й турбується про те, аби не забували про інших політв’язнів.
"Відчувається, що Сенцов дуже сподівається на нову владу. Відлуння про переговори Зеленського з Путіним до Ямалу доходять через ТБ. Олег реагує на повідомлення з гумором, розуміє, наскільки все спотворено подається (в російських медіа, - ред.) Але сподівається. Все ж сподівається...", - розповіла правозахисниця.
Також він написав, що хвилюється про рідних, зокрема про дочку, яка піде в школу в Києві.
Нагадаємо, що в серпні 2018 року Медведчук звинувачував Денісову у зриві переговорів щодо Сенцова.
Українські діячі культури і мистецтва, письменники, журналісти, громадські активісти звернулися до режисера і політв'язня в РФ Олега Сенцова з проханням припинити голодування. До цього закликав українця й Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).
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