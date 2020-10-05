Сенцов у шосту річницю свого арешту заявив, що ні про що не шкодує
Про це колишній політв'язень написав у Facebook, зазначає "Громадське".
"10 травня. День, який змінив моє життя шість років тому. День арешту і катувань. Я ні про що не шкодую і нічого не хотів би змінити у своєму минулому, але прожити його ще раз мені б не хотілося. У кожного свій шлях та свій вибір. Я свій зробив ще на Майдані, і якщо було би потрібно, повторив те саме, нічого не зрікшись", - написав Сенцов.
Водночас він зазначив, що сьогодні думає не про це, а про тих українців, які досі перебувають у полоні, досі чекає на своє звільнення і сподівається на допомогу України.
Нагадаємо, засуджений за сфабрикованою справою до 20 років Олег Сенцов пробув в ув'язненні в Росії понад 5 років. Обвинувачення стосувалося нібито організації терактів в анексованому Криму. Свою вину він не визнав. Сенцов відбував покарання в місті Лабитнангі на півночі Росії. В ув'язненні він 145 днів голодував з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.
7 вересня 2019-го Сенцов повернувся в Україну разом із 34 іншими українськими політв'язнями та військовополоненими у межах обміну полонених з РФ.
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