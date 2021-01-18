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Серед 18 європейських країн за суворістю карантину у зв'язку з COVID-19 Україна посіла 16-те місце

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав карантин в Україні одним із найм'якших порівняно з показниками індексів суворості карантину в 18 європейських країнах, повідомила прес-служба глави держави.

"Ми порівняли 18 європейських країн за індексом суворості, який враховує низку показників. Для прикладу, в Італії цей індекс становить 87,9, у Німеччині - 85,1, у Греції - 84, в Австрії - 78, у Польщі - 71. Україна серед 18 країн посідає 16-те місце й має індекс суворості 61,5. Тобто в нас один із найнижчих показників суворості карантинних обмежень", - заявив Шмигаль під час селекторної наради з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, за минулий тиждень було проведено 182 437 ПЛР-досліджень. Позаминулого тижня зроблено 160 тисяч тестів.

Крім того, за останній тиждень було виявлено 44 402 нових випадки захворювання на коронавірус.

"За позаминулий тиждень захворіли 41 тис. осіб. Знову розпочалося повільне зростання захворюваності, яке видно на графіках. За попередній тиждень госпіталізовано 13 555 осіб", - зазначив Шмигаль.

Крім того, правоохоронці повідомили, що за порушення карантинних правил вони закрили півтисячі розважальних закладів та ресторанів, понад 60 ТРЦ і 40 клубів.

Нагадаємо, що МОЗ не планує продовження жорсткого карантину після 24 січня

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18 01 2021 14:16
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