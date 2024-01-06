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Серед російських полонених є ті, хто "дуже цікавить" керівництво рф – представник ГУР про обміни

06 січня 2024, 20:13
Серед російських полонених є ті, хто
Київ застосовує різноманітні інструменти, щоб повернути своїх громадян, в тому залучає міжнародних посередників, але для обміну все ще потрібна згода росії.

Обміни військовополоненими ускладнює те, що росія "нехтує міжнародним правом і, головне, інакше ставиться до людського життя".

Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Для України й українців, для нас із вами людське життя, життя наших захисників, захисниць, цивільних – це найвищий пріоритет. В московії це зовсім не так", – сказав він.

Юсов зазначив, що наразі відбулося 49 обмінів полоненими, в ході яких додому повернулися 2 828 українців, і "далі буде ще".

"Як би не було складно, а останні пів року справді було дуже складно, переговорний процес не зупинявся. Завдяки, у тому числі, і останньому обміну є суттєві зрушення, які дозволять далі прискорювати подібні речі. Але, зрештою, це залежить від двох сторін, і позиція держави-агресора також має значення".

Представник розвідки підкреслив, що Київ застосовує різноманітні інструменти, щоб повернути своїх громадян, в тому залучає міжнародних посередників, але для обміну все ще потрібна згода росії. Водночас він вказав на те, що в самій рф зростає невдоволення родичів полонених, які в тому числі звертаються до української влади:

"росія змушена на це реагувати. Крім того, на росії нехай і імітація, але імітація виборів починається, це теж додаткові виклики. Все це створює певний попит на продовження цього процесу".

За словами Юсова, частина української громадськості виступає за те, щоб використовувати для обміну людей, яких в Україні засудили за колаборантську діяльність чи держзраду, зокрема, представників Української православної церкви (московського патріархату). Водночас, додав він, для цього треба, аби росія була готова їх забирати.

Натомість, додав представник ГУР, Україна має полонених, в обміні яких кремль зацікавлений.

"Серед російських військовополонених в Україні є в тому числі особи, які дуже цікавлять якщо не російське суспільство в цілому, то принаймні російське військово-політичне керівництво. Це просто факт, і робота триває", – сказав він.

Досі найбільшим одночасним обміном військовополоненими був обмін 215 захисників, які були звільнені 22 вересня 2022 року.

Тим часом, Міноборони росії повідомило, що 3 січня повернуло 248 російських військовослужбовців, які брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну.

полоненівійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

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