СПОРТ НОВИНИГоловний тренер футбольного клубу "Аль-Айн" Сергій Ребров став найкращим тренером листопада у чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сергія Реброва учетверте поспіль визнали тренером місяця в ОАЕ
У листопаді "Аль-Айн" здобув у чемпіонаті країни перемоги над "Аль-Зафрою"
Сергій Ребров Фото: З вільних джерел
47-річний український наставник удостоєний цього звання учетверте поспіль - від початку роботи в ОАЕ, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Twitter пресслужби команди.
У листопаді "Аль-Айн" здобув у чемпіонаті країни перемоги над "Аль-Зафрою" (1:0) та "Аль-Джазірою" (5:1).
25 грудня команда зустрінеться з "Аль-Насром" (Дубай).
Додамо, що "Аль-Айн" лідирує у першості ОАЕ, випереджаючи клуб "Аль-Вахда" з Абу-Дабі на 4 очки.
Нагадаємо, що наставник футболістів "Колоса" Вишняк став найкращим тренером туру УПЛ
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