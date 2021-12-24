Сергія Реброва учетверте поспіль визнали тренером місяця в ОАЕ

У листопаді "Аль-Айн" здобув у чемпіонаті країни перемоги над "Аль-Зафрою"

Головний тренер футбольного клубу "Аль-Айн" Сергій Ребров став найкращим тренером листопада у чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів.

47-річний український наставник удостоєний цього звання учетверте поспіль - від початку роботи в ОАЕ, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Twitter пресслужби команди.

У листопаді "Аль-Айн" здобув у чемпіонаті країни перемоги над "Аль-Зафрою" (1:0) та "Аль-Джазірою" (5:1).

25 грудня команда зустрінеться з "Аль-Насром" (Дубай).

Додамо, що "Аль-Айн" лідирує у першості ОАЕ, випереджаючи клуб "Аль-Вахда" з Абу-Дабі на 4 очки.

Нагадаємо, що наставник футболістів "Колоса" Вишняк став найкращим тренером туру УПЛ