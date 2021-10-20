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Сертифікат або ПЛР-тест: Львів з 1 листопада посилить вимоги до відвідувачів ресторанів

Для того, щоб відвідувати заклади громадського харчування треба буде мати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест
Через напружену ситуацію з коронавірусом Львів з 1 листопада посилить вимоги до відвідувачів ресторанів.
Сертифікат або ПЛР-тест: Львів з 1 листопада посилить вимоги до відвідувачів ресторанів Андрій Садовий. Фото: dyvys.info

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Львова Андрія Садового в ефірі "24 каналу".

За його словами, сьогодні сертифікати вакцинації перевіряє поліція, особливо у обслуговуючого персоналу в закладах харчування.

"Ми прийняли внутрішнє рішення на комісії з надзвичайних ситуацій, що з 1 листопада обов'язково треба буде показувати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зокрема відвідувачам закладів громадського харчування", - підкреслив Садовий.

Нагадаємо, що у Львові з понеділка почали діяти додаткові карантинні обмеження, які можуть ще більше посилити з 1 листопада.

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20 10 2021 13:42
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