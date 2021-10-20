CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез напружену ситуацію з коронавірусом Львів з 1 листопада посилить вимоги до відвідувачів ресторанів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сертифікат або ПЛР-тест: Львів з 1 листопада посилить вимоги до відвідувачів ресторанів
Для того, щоб відвідувати заклади громадського харчування треба буде мати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест
Андрій Садовий. Фото: dyvys.info
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Львова Андрія Садового в ефірі "24 каналу".
За його словами, сьогодні сертифікати вакцинації перевіряє поліція, особливо у обслуговуючого персоналу в закладах харчування.
"Ми прийняли внутрішнє рішення на комісії з надзвичайних ситуацій, що з 1 листопада обов'язково треба буде показувати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зокрема відвідувачам закладів громадського харчування", - підкреслив Садовий.
Нагадаємо, що у Львові з понеділка почали діяти додаткові карантинні обмеження, які можуть ще більше посилити з 1 листопада.
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