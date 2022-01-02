Шахрайчук назвав склад збірної України з хокею
Збір команди відбудеться 7-12 лютого у київському Палаці спорту, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Федерації хокею України.
Розширений список кандидатів:
воротарі - Сергій Писаренко ("Дніпро"), Дмитро Кубрицький ("Сокіл"), Семен Майко (БСФК);
захисники - Олександр Александров ("Харківські Берсерки"), Денис Матусевич, Олександр Горлушко, Всеволод Толстушко (усі - "Кременчук"), Владислав Герцик, Іван Сисак (обидва - "Сокіл"), Сергій Логач, Артем Гребеник (обидва - БСФК), Євген Ратушний ("Дніпро");
нападники - Віктор Андрущенко, Роман Благий, Дмитро Німенко, Євген Фадеєв, Михайло Сімчук, Денис Гончаренко, Богдан Ступак (усі - "Сокіл"), Олексій Ворона, Іван Савченко, Тимур Гриценко (усі - "Кременчук"), Віталій Лялька ("Пряшів", Словаччина), Михайло Чіканцев («Калікс», Швеція), Денис Бородай, Ярослав Панченко (обидва - БСФК).
Збори у Києві стануть етапом підготовки збірної України до чемпіонату світу в дивізіоні 1В, який відбудеться 25 квітня - 1 травня у польському місті Катовіце. Суперниками українців будуть команди Литви, Польщі, Естонії, Японії та Сербії.
Читайте також: В НХЛ стартував 105-й сезон
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Тенісист Джокович прибув до Сербії після депортації з Австралії
- ФОТО Визначилася символічна збірна української баскетбольної Суперліги
- ФОТО NAVI - чемпіони PGL Major Stockholm 2021
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все