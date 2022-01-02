Шахрайчук назвав склад збірної України з хокею Збори у Києві стануть етапом підготовки збірної України до чемпіонату світу в дивізіоні 1В, який відбудеться 25 квітня - 1 травня у польському місті Катовіце

Головний тренер збірної України з хокею Вадим Шахрайчук визначився з розширеним списком кандидатів до національної команди.

Фото: AFP

Збір команди відбудеться 7-12 лютого у київському Палаці спорту, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Федерації хокею України. Розширений список кандидатів: воротарі - Сергій Писаренко ("Дніпро"), Дмитро Кубрицький ("Сокіл"), Семен Майко (БСФК); захисники - Олександр Александров ("Харківські Берсерки"), Денис Матусевич, Олександр Горлушко, Всеволод Толстушко (усі - "Кременчук"), Владислав Герцик, Іван Сисак (обидва - "Сокіл"), Сергій Логач, Артем Гребеник (обидва - БСФК), Євген Ратушний ("Дніпро"); нападники - Віктор Андрущенко, Роман Благий, Дмитро Німенко, Євген Фадеєв, Михайло Сімчук, Денис Гончаренко, Богдан Ступак (усі - "Сокіл"), Олексій Ворона, Іван Савченко, Тимур Гриценко (усі - "Кременчук"), Віталій Лялька ("Пряшів", Словаччина), Михайло Чіканцев («Калікс», Швеція), Денис Бородай, Ярослав Панченко (обидва - БСФК). Збори у Києві стануть етапом підготовки збірної України до чемпіонату світу в дивізіоні 1В, який відбудеться 25 квітня - 1 травня у польському місті Катовіце. Суперниками українців будуть команди Литви, Польщі, Естонії, Японії та Сербії. Читайте також: В НХЛ стартував 105-й сезон

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