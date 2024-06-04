Шарль Мішель планує помститися Урсулі фон дер Ляєн на виборах в ЄК – Politico
Про це йдеться в матеріалі медіаорганізації Politico.
Дипломати вважають, що Мішель прагне роздобути фон дер Ляєн наприкінці їхньої дуелі президентства і багаторічного суперництва. Вони намагаються завадити потенційному другому терміну голови Комісії.
"Це зводить усіх з розуму, тому що його гра настільки очевидна: змусити фон дер Ляєн оступитися і мріяти про власну високу посаду", - сказав один із чиновників ЄС.
За лаштунками війна за владу між двома вищими посадовими особами Європейського союзу розгорталася під час скасованих обідів і стратегічно продуманих заяв без протоколу, пише видання.
Деякі співрозмовники видання припускають, що Мішель претендує на роль глави зовнішньополітичного відомства ЄС, змінивши на цій посаді Жозепа Борреля, з яким у нього добрі стосунки.
Стратегія Мішеля полягатиме в тому, щоб відкликати глав держав наодинці, а не обговорювати вищі посади разом з усіма присутніми, що традиційно відбувається під час укладення подібних угод, кажуть деякі з них.
Нагадаємо, що 6 липня в Євросоюзі розпочнуться вибори до Європарламенту.
Проте росія намагається вплинути на рішення виборців під час європейських виборів. Так,кремль використовує різні види пропаганди та спроби підкупу європейських чиновників.