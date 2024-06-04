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Шарль Мішель планує помститися Урсулі фон дер Ляєн на виборах в ЄК – Politico

04 червня 2024, 12:24
Шарль Мішель планує помститися Урсулі фон дер Ляєн на виборах в ЄК – Politico
Фото: з вільного доступу
Президент Європейської Ради вступає у змову, щоб отримати наступну високу посаду і не допустити переобрання на другий термін свого президентського ворога.

Про це йдеться в матеріалі медіаорганізації Politico.

Дипломати вважають, що Мішель прагне роздобути фон дер Ляєн наприкінці їхньої дуелі президентства і багаторічного суперництва. Вони намагаються завадити потенційному другому терміну голови Комісії.

"Це зводить усіх з розуму, тому що його гра настільки очевидна: змусити фон дер Ляєн оступитися і мріяти про власну високу посаду", - сказав один із чиновників ЄС.

За лаштунками війна за владу між двома вищими посадовими особами Європейського союзу розгорталася під час скасованих обідів і стратегічно продуманих заяв без протоколу, пише видання. 

Деякі співрозмовники видання припускають, що Мішель претендує на роль глави зовнішньополітичного відомства ЄС, змінивши на цій посаді Жозепа Борреля, з яким у нього добрі стосунки.

Стратегія Мішеля полягатиме в тому, щоб відкликати глав держав наодинці, а не обговорювати вищі посади разом з усіма присутніми, що традиційно відбувається під час укладення подібних угод, кажуть деякі з них.

Нагадаємо, що 6 липня в Євросоюзі розпочнуться вибори до Європарламенту. 

Проте росія намагається вплинути на рішення виборців під час європейських виборів. Так,кремль використовує різні види пропаганди та спроби підкупу європейських чиновників.

 
Єврокомісіявибори

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