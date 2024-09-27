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ПОЛІТИКА

Шарль Мішель: Війна рф загрожує кожному європейцю, ЄС гарантує тривалий мир для України

27 вересня 2024, 08:09
Шарль Мішель: Війна рф загрожує кожному європейцю, ЄС гарантує тривалий мир для України
Фото: з вільних джерел
Мішель зазначив, що злочин є злочином, де б і ким він би не був скоєний. Саме тому, за його словами, ЄС захищає універсальне міжнародне право в усьому світі.

Загарбницька війна росії загрожує не лише народу України, а і кожному європейцю. Європейський Союз виконає власне зобов’язання стосовно повернення до країни справедливого і тривалого миру.

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель з посиланням на трансляцію дебатів у рамках 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

За його словами, постійний член Ради Безпеки розпочав злочинну та неспровоковану війну в Україні. Мішель назвав це показовою "спробою насадити своє право, використовуючи силу, замість того, щоб скористатися силою права".

"Ця війна є прямою загрозою для народу України та для кожного з нас. Європейський Союз підтримав Україну, і буде продовжувати підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним. Ми виконаємо нашу обіцянку свободи й солідарності. Ми зобов’язалися досягти справедливого та тривалого миру, як це прописано у Статуті ООН", - сказав президент Євроради.

Мішель зазначив, що злочин є злочином, де б і ким він би не був скоєний. Саме тому, за його словами, ЄС захищає універсальне міжнародне право в усьому світі.

В цьому контексті він згадав Іран, що зі своїми проксі-угрупованнями підживлює конфлікти на Близькому Сході та звинуватив Тегеран у підтримці війни проти України.

"Ми маємо зробити висновки з цієї ситуації. Іран та росія використовують одну й ту саму схему: ядерна загроза, імперіалістичні амбіції, підтримка терористичних груп, - і все це для дестабілізації сусідніх країн та решти світу", - зазначив Мішель.

Крім того, президент Євроради закликав Китай скористатися своїм впливом на росію, щоб зупинити війну проти України і забезпечити повагу до Статуту ООН. Він назвав КНР "ключовим партнером, який може допомогти подолати глобальні виклики, зменшити ризики та диверсифікувати шляхи постачання".

"Як ми знаємо, залежність від одного постачальника переростає у вразливість та призводить до конфліктів. Ми також закликаємо Китай не підтримувати Росію, прямо або опосередковано, в її злочинній війні проти України. Натомість Китай має скористатися своїм впливом, щоб забезпечити повагу до Статуту ООН", - сказав Мішель.

Нагадаємо, з 24 вересня в Нью-Йорку відбуваються загальні дебати високого рівня за участю глав держав та урядів у рамках 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

війнаШарль Мішель

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