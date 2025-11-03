Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Шатдаун у США: уряд не працює вже 34 дні і наближається до історичного рекорду

03 листопада 2025, 19:03
Шатдаун у США: уряд не працює вже 34 дні і наближається до історичного рекорду
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Якщо республіканці та демократи не домовляться найближчими днями, нинішній шатдаун може стати найдовшим в історії країни.

Федеральний уряд США вже 34 дні працює у режимі часткового закриття через непогоджений бюджет. Якщо республіканці та демократи не досягнуть компромісу найближчими днями, нинішній шатдаун може побити рекорд тривалості.

Понеділок, 3 листопада, став 34-м днем часткового закриття федерального уряду США, повідомляє телканал  ABC News

Це робить поточний шатдаун другим за тривалістю в історії країни.

Рекорд належить паузі у роботі уряду в період грудень 2018 – січень 2019 року під час першої каденції Дональда Трампа, яка тривала 35 днів.

Якщо найближчим часом республіканці та демократи не погодять додаткове фінансування, нинішній шатдаун може встановити новий рекорд.

Сенат США збереться на засідання о 15:00 за Вашингтоном, щоб обговорити проєкт додаткового фінансування. Минулого тижня в Сенаті вже 13 разів не вдалося схвалити бюджетний проєкт. Додаткові кошти, щодо яких тривають суперечки, передбачають фінансування роботи уряду лише до 21 листопада.

Раніше демократи у Сенаті водинадцяте заблокували припинення шатдауну.

 

СШАШатдаун

Останні матеріали

Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
Спорт
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
03 листопада 2025, 12:22
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Політика
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 листопада 2025, 19:04
Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Політика
Марні спроби зірвати екстрадицію. Як кремлівські структури втручаються у справу румунського найманця Потри – The Guardian
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 11:19
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Політика
Gripen для України. Європейський вибір, що стримує наступну війну – Роберт Фарлі
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 08:46
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Політика
Фаворит нідерландських виборів Роб Єттен – мрія ЄС. Але Герт Вілдерс ще не переможений – Politico
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 15:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється