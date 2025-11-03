Шатдаун у США: уряд не працює вже 34 дні і наближається до історичного рекорду

Якщо республіканці та демократи не домовляться найближчими днями, нинішній шатдаун може стати найдовшим в історії країни.

Федеральний уряд США вже 34 дні працює у режимі часткового закриття через непогоджений бюджет. Якщо республіканці та демократи не досягнуть компромісу найближчими днями, нинішній шатдаун може побити рекорд тривалості.

Понеділок, 3 листопада, став 34-м днем часткового закриття федерального уряду США, повідомляє телканал ABC News.

Це робить поточний шатдаун другим за тривалістю в історії країни.

Рекорд належить паузі у роботі уряду в період грудень 2018 – січень 2019 року під час першої каденції Дональда Трампа, яка тривала 35 днів.

Якщо найближчим часом республіканці та демократи не погодять додаткове фінансування, нинішній шатдаун може встановити новий рекорд.

Сенат США збереться на засідання о 15:00 за Вашингтоном, щоб обговорити проєкт додаткового фінансування. Минулого тижня в Сенаті вже 13 разів не вдалося схвалити бюджетний проєкт. Додаткові кошти, щодо яких тривають суперечки, передбачають фінансування роботи уряду лише до 21 листопада.

Раніше демократи у Сенаті водинадцяте заблокували припинення шатдауну.