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Ще 73 тисячі людей в Україні вакцинували проти коронавірусу, із них понад 20 тисяч отримали бустерну дозу

. Вакцинацію здійснювали 922 мобільні бригади, 3 182 пункти щеплення і 429 центрів вакцинації
В Україні 2 лютого зробили 73 195 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримали 23 595 людей, а другу — 27 938.
Ще 73 тисячі людей в Україні вакцинували проти коронавірусу, із них понад 20 тисяч отримали бустерну дозу Фото: МОЗ

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, зазначає Громадське.

Додаткову дозу отримали 836 людей, а бустерну - 20 826. Загалом додаткову дозу отримали 17 892 людини, а бустерну - 377 548. Вакцинацію здійснювали 922 мобільні бригади, 3 182 пункти щеплення і 429 центрів вакцинації.

Використовували чотири препарати: Pfizer (Comirnaty) - 56 911 щеплення, Sinovac (CoronaVac) - 10 013, Moderna - 5 302 та AstraZeneca - 969.

З початку пандемії в Україні зробили понад 30,5 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15,3 мільйона людей, а обидві - 14,7 мільйона.

Нагадаємо, що на Закарпатті викрили лікарку, яка на фейкових COVID-сертифікатах щомісяця заробляла до пів мільйона

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03 02 2022 12:38
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