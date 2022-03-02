Ще 73 тисячі людей в Україні вакцинували проти коронавірусу, із них понад 20 тисяч отримали бустерну дозу
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, зазначає Громадське.
Додаткову дозу отримали 836 людей, а бустерну - 20 826. Загалом додаткову дозу отримали 17 892 людини, а бустерну - 377 548. Вакцинацію здійснювали 922 мобільні бригади, 3 182 пункти щеплення і 429 центрів вакцинації.
Використовували чотири препарати: Pfizer (Comirnaty) - 56 911 щеплення, Sinovac (CoronaVac) - 10 013, Moderna - 5 302 та AstraZeneca - 969.
З початку пандемії в Україні зробили понад 30,5 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15,3 мільйона людей, а обидві - 14,7 мільйона.
Нагадаємо, що на Закарпатті викрили лікарку, яка на фейкових COVID-сертифікатах щомісяця заробляла до пів мільйона
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Народитися в Tesla: в електромобілі, що рухався на автопілоті, вперше народилася дитина
- ФОТО У львівській лікарні встановили найсучаснішу у світовій медицині систему моніторингу
- ФОТО У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом