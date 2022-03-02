Ще 73 тисячі людей в Україні вакцинували проти коронавірусу, із них понад 20 тисяч отримали бустерну дозу . Вакцинацію здійснювали 922 мобільні бригади, 3 182 пункти щеплення і 429 центрів вакцинації

В Україні 2 лютого зробили 73 195 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримали 23 595 людей, а другу — 27 938.

Фото: МОЗ

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, зазначає Громадське. Додаткову дозу отримали 836 людей, а бустерну - 20 826. Загалом додаткову дозу отримали 17 892 людини, а бустерну - 377 548. Вакцинацію здійснювали 922 мобільні бригади, 3 182 пункти щеплення і 429 центрів вакцинації. Використовували чотири препарати: Pfizer (Comirnaty) - 56 911 щеплення, Sinovac (CoronaVac) - 10 013, Moderna - 5 302 та AstraZeneca - 969. З початку пандемії в Україні зробили понад 30,5 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15,3 мільйона людей, а обидві - 14,7 мільйона. Нагадаємо, що на Закарпатті викрили лікарку, яка на фейкових COVID-сертифікатах щомісяця заробляла до пів мільйона

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