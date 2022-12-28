Ще дві "раптові смерті": російський магнат і його попутник знайдені мертвими в отелі Індії

61-річний пан Буданов помер від зупинки серця в готелі минулого тижня, а пан Антов, якому щойно виповнилося 65 років, упав з тераси готелю і помер на вихідних

Багатий російський бізнесмен і законодавець був знайдений мертвим після падіння з тераси готелю в Індії, незабаром після того, як інший росіянин, з яким він подорожував, помер у тому ж готелі, повідомила індійська поліція в середу, пише NYT.

Двоє чоловіків — Павло Антов, засновник російського м'ясного конгломерату «Володимир Стандарт»; і Володимир Буданов, його супутник у подорожі, були частиною туристичної групи, яка відвідувала район Раягада в індійському штаті Одіша, відомий своїми храмами.

Пан Антов, який, за словами російських ЗМІ, критикував російський обстріл столиці України Києва, є останнім російським магнатом, який загинув за загадкових обставин після того, як росія вторглася в Україну в лютому.

61-річний пан Буданов помер від зупинки серця в готелі минулого тижня, а пан Антов, якому щойно виповнилося 65 років, упав з тераси готелю і помер на вихідних, сказав Расмі Ранджані Прадхан, інспектор поліції Одіші. . Працівники готелю та керівництво лікарні повідомили поліцію про смерть.

«Чи є смерть пана Антова самогубством, це питання розслідування», - сказав пан Прадхан. «Медичний висновок назвав це випадковим».

Місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію повідомили, що пана Антова знайшли лежачим у калюжі крові біля готелю.

Пан Антов очолив список Forbes найбагатших державних службовців росії у 2019 році зі статками майже 10 мільярдів рублів, або понад 140 мільйонів доларів за курсом на вівторок. Він також був членом парламенту у Володимирській області, на схід від москви.

Віце-спікер регіонального парламенту В'ячеслав Картухін заявив, що смерть пана Антова стала наслідком трагічних обставин, повідомляє російське державне агентство ТАСС . Спікер парламенту Володимир Кисельов назвав пана Антова людиною, яка підкорила всіх.

Поліція Одіші повідомила у вівторок , що розслідуванням загибелі двох росіян займатиметься відділ розслідування злочинів, спеціалізований підрозділ поліції.

У червні російські ЗМІ повідомили , що пан Антов критикував обстріли житлових районів Києва як тероризм, хоча пізніше він, здається, відмовився від своєї заяви.

У дописі під його іменем у російській соцмережі «ВКонтакте» сказано, що оригінальне повідомлення було опубліковано помилково, і підкреслено, що пан Антов є патріотом і прихильником президента путіна.

Серед інших відомих російських бізнесменів, які раптово померли в останні місяці, – голова правління «Лукойлу», другого за величиною виробника нафти в росії, який закликав припинити війну. Державні ЗМІ повідомили, що виконавчий директор Равіль Маганов випав із вікна шостого поверху лікарні у вересні.