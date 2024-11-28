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Ще одна країна ЄС заявила, що Нетаньягу має імунітет від МКС на їхній території

28 листопада 2024, 15:33
Ще одна країна ЄС заявила, що Нетаньягу має імунітет від МКС на їхній території
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Раніше Франція заявляла про готовність виконати свої зобов’язання як країна-член МКС

Франція визнала, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу має дипломатичний імунітет на її території щодо ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Про це повідомляє The Guardian.

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що ця позиція базується на тому, що Ізраїль не є підписантом Римського статуту, засновницького документа МКС.
 
Французький уряд пояснив, що відповідно до міжнародного права, держави не можуть зобов’язуватися діяти всупереч своїм зобов’язанням щодо дипломатичного імунітету осіб, які представляють країни, що не є сторонами МКС. Це стосується не лише Нетаньягу, але й інших ізраїльських посадовців, на яких видано ордери.
 
Раніше Франція заявляла про готовність виконати свої зобов’язання як країна-член МКС. Проте ця позиція змінилася на фоні недавніх дипломатичних подій, зокрема після припинення вогню в Лівані за підтримки Парижа.
 
Ситуація викликала суперечки серед міжнародних правозахисників. Amnesty International France вважає, що французька позиція суперечить принципам Римського статуту, згідно з якими ніхто не має імунітету перед судом, включно з главами держав.
 
Французька позиція також виглядає "непослідовною" порівняно з її ставленням до ордера МКС проти диктатора росії путіна, якого Франція не визнала захищеним дипломатичним імунітетом, незважаючи на те, що росія також не є членом МКС.
 

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

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