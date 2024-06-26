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Ще одна німецька партія ставить під сумнів захист придатних до військової служби українців

26 червня 2024, 16:11
Ще одна німецька партія ставить під сумнів захист придатних до військової служби українців
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Голова Союзу Юнге вимагає, щоб українці призовного віку захищали свою країну.

Глава Союзу молоді при ХДС/ХСС Йоганнес Вінкель закликав позбавити українських чоловіків призовного віку статусу тимчасового захисту і державної підтримки в Німеччині. 

Про це пише німецьке видання Zeit.

В інтерв'ю Вінкель заявив, що підтримувати українських жінок та їхніх дітей за допомогою соціальних виплат – це нормально, але українські чоловіки призовного віку взагалі не повинні мати права на захист в Німеччині, а мають захищати свою країну. 

За його словами, надавати Україні зброю і водночас позбавляти її власних захисників – це "відвертий цинізм".

Його заява прозвучала слідом за закликом лідера регіональної групи "Християнський соціальний союз" Олександра Добриндта, щоб українці, які не мають роботи, повернулися "в безпечні райони на заході України".

Нещодавно ми повідомляли, опозиція в Німеччини пропонує депортувати безробітних українських біженців.

 

Німеччинаукраїнські біженці

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