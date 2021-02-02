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Ще одне водосховище у Криму на межі обміління. Окупаційна влада розконсервує свердловини "жорсткої води"

Водночас глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов розповів, що дефіцит води на півострові продовжується, а всі джерела, у тому числі свердловини, "просіли"
Так звана місцева влада анексованого Криму вирішила розконсервувати дві свердловини у Білогірському районі через гострий дефіцит води. Запаси води у місцевому Баланівському водосховищі катастрофічно зменшуються.
Ще одне водосховище у Криму на межі обміління. Окупаційна влада розконсервує свердловини "жорсткої води" Фото: AFP

Про це заявив глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання у понеділок, 1 лютого, цитує "Крим.Реалії", пише "Громадське".

Так, у селищах Зуя та Кримська Роза, що у Білогірському районі Криму, місцеве населення вирішили під'єднати до водопостачання з розконсервованих свердловин. В іншому випадку, за словами Баженова, ситуація у цих населених пунктах стала б "гіршою, ніж у Сімферополі".

Чиновник заявив, що вода в одній з цих свердловин має "незначне перевищення норм жорсткості". До рішення комплексного будівництва водоводу з Білогірського і Тайганського водосховищ, окупаційна влада Криму буде продовжувати підвозити кримчанам воду.

Водночас глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов розповів, що дефіцит води на півострові продовжується, а всі джерела, у тому числі свердловини, "просіли".

 

Що у Криму з водою?

Її там катастрофічно не вистачає. Після анексії Україна перекрила канал, яким вода з материкової частини потрапляла на півострів. Цим забезпечували до 85% потреб Криму у прісній воді.

Підконтрольний Кремлю "глава" Криму Сергій Аксьонов стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень. Відтак з 7 вересня частині населення почали подавати воду строго за годинами. 19 вересня окупаційна влада анонсувала обмеження подачі води у низці населених пунктів ще й на південному березі півострова.

 

Позиція України

Українська влада наголошує, що за міжнародним правом окупаційна влада несе повну відповідальність за водопостачання та забезпечення населення цієї території іншими ресурсами.

Так званий глава Криму вимагав порушити в РФ кримінальні справи проти тих, хто перекрив Північно-Кримський канал. Водночас представництво президента України у Криму відкинуло всі звинувачення, нагадавши, що повну відповідальність несе окупаційна влада.

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02 02 2021 10:57
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