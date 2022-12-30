Ще один колаборант відповість перед законом за участь у псевдореферендумі на Луганщині

Після повномасштабного вторгнення рф зрадник виконував завдання москви щодо проведення фейкового голосування з “приєднання” регіону до складу росії.

Служба безпеки України викрила ще одного “депутата лнр”, який брав участь в організації незаконного "референдуму" в Луганській області, повідомиляє СБУ.

“У результаті слідчо-оперативних дій встановлено особу ще одного ворожого поплічника, який брав участь в організації незаконного референдуму у захоплених районах Луганщини”, - ідеться в повідомленні.

Зловмисником виявився місцевий житель, який у 2018 році приєднався до терористичної організації “лнр” і став “депутатом народної ради”.

Після повномасштабного вторгнення рф він виконував завдання москви щодо проведення фейкового голосування з “приєднання” регіону до складу росії. Чоловік публічно підтримав відповідне звернення до ватажка так званої “лнр” Леоніда Пасічника.

Крім цього, колаборант особисто агітував людей голосувати на користь рф та організовував пропагандистські заходи на підтримку загарбників.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.