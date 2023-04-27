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Ще рік росія може фінансувати війну в Україні – The Washington Post

27 квітня 2023, 16:35
Ще рік росія може фінансувати війну в Україні – The Washington Post
InformNapalm
З витоку документів Пентагону зрозуміло, що рф зможе фінансувати війну в Україні ще мінімум рік.

Мова йде про документи найвищого рівня секретності під грифом "цілком таємно". 

Про це пише  The Washington Post.

Американська розвідка вважає, що росія може фінансувати війну в Україні ще мінімум рік, враховучи санкції, пише видання.  

В доукментах зазначається, що непорозуміння в російських елітах вже наростає і дехто можуть не погоджуватися з діями росії в Україні, але при цьому вони навряд чи припинять підтримку президента рф володимира путіна. 

"Москва покладається на збільшення корпоративних податків, свій суверенний фонд, збільшення імпорту та адаптивність бізнесу, щоб допомогти пом'якшити економічний тиск", пише видання.

Проте документи не враховують вплив нещодавно запроваджені санкції і збитки, пов'язані зі стелею цін на нафту в Європі.

На тижні в оприлюднених документах стало відомо, що Україна захищає Бахмут, незважаючи на попередження США.

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