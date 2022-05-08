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Ще три судна з зерном вирушили з портів Одещини - Мінінфраструктури

В рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов перший караван з українським продовольством.
Ще три судна з зерном вирушили з портів Одещини - Мінінфраструктури Фото: Мінінфраструктури
Як повідомило в п'ятницю Міністерство інфраструктури України, на борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET знаходиться 57 тис. тонн української кукурудзи, яка "направляється до покупців в Туреччині, Великій Британії та Ірландії".
"Сьогоднішнім караваном повноцінно запускаємо "зернову ініціативу" в порту "Чорноморськ". Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку", - заявив міністр Олександр Кубраков.
Він повідомив, що для виконання цих планів Україна планує забезпечити здатність портів обробляти понад 100 суден щомісяця. Загалом, уточнив Кубраков, планується забезпечити завантаження більше 3 млн тонн агропродукції щомісяця з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний",
 
Фото: Мінінфраструктури
 
Як повідомляв iPress.ua, 1 серпня, з порту "Одеса" вийшло перше судно із продовольством - cуховантаж RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне, на наступний день воно прибуло до Туреччини для проходження контролю. Це відбулося в рамках "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і росією. Перше судно повинне доставити вантаж із 26 тис. тонн української кукурудзи до порту Триполі у Лівані.
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05 08 2022 08:33
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