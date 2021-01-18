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Ще три тисячі випадків COVID-19 виявили в Україні. За добу зробили понад 13 тисяч тестів

За весь час епідемії в Україні зробили майже 6 мільйонів ПЛР-тестувань
В Україні за минулу добу, 17 січня, коронавірусне захворювання виявили у 3 034 людей. Також 5 236 пацієнтів одужали, а 67 — померли від ускладнень. До лікарень потрапили 1 304 людини.
Ще три тисячі випадків COVID-19 виявили в Україні. За добу зробили понад 13 тисяч тестів KZ

Про це повідомило "Громадське" з посиланням на міністра охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку пандемії у нас підтвердили 1 163 716 випадків коронавірусного захворювання. З них 871 196 пацієнтів вже одужали, а 20 869 - померли від ускладнень COVID-19.

Лабораторії здійснили 13 247 досліджень: 10 401 - методом ПЛР та 2 846 - методом ІФА. За весь час епідемії в Україні зробили 5 964 388 ПЛР-тестувань.

Найбільше випадків зафіксували у Миколаївській області (323), у Києві (301), а також у Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.

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18 01 2021 11:13
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