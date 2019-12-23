Що більше хороших новин, то сильнішою буде гривня: Уряд може переглянути свій прогноз курсу валют на 2020
Про це повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов під час свого візиту на Турбоатом, повідомляє "Громадське".
"У нас в прогнозі середній курс був 26-27 (гривень за долар - ред.) на наступний рік, але що більше хороших новин для економіки, то сильнішим буде курс", - повідомив Милованов.
Він додав, що в уряді очікують на певну девальвацію гривні на початку 2020 року, однак все рівно планують переглянути закладений у макроекономічному прогнозі показник у сторону зміцнення гривні.
Зазначимо, що на основі макроекономічного прогнозу Мінекономіки Міністерство фінансів склало бюджет на 2020 рік. У разі, якщо показники курсу валют не будуть відповідати закладеним у бюджет, то доходи від податків будуть недовиконуватися. Подібна ситуація була у 2019 році. Через це, наприкінці року уряд частково обмежив державні видатки за непріоритетними статтями бюджету.
Читайте також: Втрати економіки України від російської агресії - від $50 млрд до $150 млрд
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?