Що більше хороших новин, то сильнішою буде гривня: Уряд може переглянути свій прогноз курсу валют на 2020

"У нас в прогнозі середній курс був 26-27 (гривень за долар - ред.) на наступний рік, але що більше хороших новин для економіки, то сильнішим буде курс"

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України не виключають, що на початку 2020 року там можуть переглянути макроекономічний прогноз та закладений у ньому курс на рівні 27 гривень за долар.

Про це повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов під час свого візиту на Турбоатом, повідомляє "Громадське".

"У нас в прогнозі середній курс був 26-27 (гривень за долар - ред.) на наступний рік, але що більше хороших новин для економіки, то сильнішим буде курс", - повідомив Милованов.

Він додав, що в уряді очікують на певну девальвацію гривні на початку 2020 року, однак все рівно планують переглянути закладений у макроекономічному прогнозі показник у сторону зміцнення гривні.

Зазначимо, що на основі макроекономічного прогнозу Мінекономіки Міністерство фінансів склало бюджет на 2020 рік. У разі, якщо показники курсу валют не будуть відповідати закладеним у бюджет, то доходи від податків будуть недовиконуватися. Подібна ситуація була у 2019 році. Через це, наприкінці року уряд частково обмежив державні видатки за непріоритетними статтями бюджету.

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