Що буде у випадку, якщо вакцину проти коронавірусу не вдасться розробити, – CNN

Лідери багатьох країн, науковці та представники міністерств охорони здоров'я стверджуюсь, що пандемія COVID-19 закінчиться після вироблення колективного імунітету, для чого і потрібна вакцина.

Політики віддають перевагу оптимістичному сценарію, але вчені готові й до альтернативного розвитку подій. Адже до нині існує кілька вірусів, проти яких не вдалося знайти вакцину. Відтак, замість того, щоб знищити коронавірус, людство може навчитися, як з ним жити. Деякі свободи громадян повернуться, але пильний контроль залишиться, повідомляє CNN, передає 24 канал.

При такому сценарії, масштабні спалахи хвороби можуть відбуватися кожного року, через що кількість загиблих буде значно збільшуватися. Відтак, тестування та відстежування контактних осіб стане нормою, а країни зможуть раптово повертатися до карантинних обмежень у будь-яких момент.

"Ми не можемо абсолютно точно сказати, що вакцина буде. Або якщо вона й з'явиться, то чи пройде всі тести ефективності й безпеки. Дуже важливо, щоб всі суспільства по всьому світі зайняли таку позицію, яка б дозволила їм захищатися від коронавірусу як від постійної загрози. І щоб суспільне життя й економічна активність продовжувалися на тлі вірусу",– сказав Девід Набарро, професор глобального здоров'я Імперського коледжу Лондона.

Більшість експертів вважають, що вакцину проти коронавірусу таки вдасться розробити, адже він не мутує так швидко, як, наприклад, ВІЛ чи малярія. Багато експертів стверджують, що світ побачить вакцину проти COVID-19 у наступні 18 місяців, але деякі фахівці вважають, що це занадто оптимістичний прогноз, адже терміни надто короткі.

Тобто навіть якщо вакцину вдасться розробити у такий термін, світ просто не зможе побачити її глобальну ефективність впродовж такого відрізку часу.

"Ми ніколи не розробляли вакцину за рік чи 18 місяців. Це не означає, що це неможливо. Але успіх буде героїчним досягненням. Нам потрібен план "А" і план "Б",– сказав декан Національної школи тропічної медицини в Бейлорському медичному коледжі в Х'юстоні Пітер Хотез.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало.