Що чекає на казино у 2023 році

Основна концепція в розвитку азартного бізнесу лежить у сфері мобільних технологій та інтернету. На віртуальний гемблінг чекають великі зміни. Крім появи нових видів слотів, розробники потішать інтерактивними розвагами. Уже сьогодні операторами активно впроваджується технологія live-casino. Вона побудована на основі стримінгу, трансляції в прямому ефірі в інтернет за допомогою декількох HD-камер, які розташовуються під різними кутами. У центрі знаходиться стіл із круп'є. Обстановка і дизайн студії мають дати гравцеві відчуття присутності в справжньому наземному слот-залі.

Мобільні додатки

Незважаючи на те, що основні магазини додатків AppStore і Gplay не дозволяють публікувати на своїх платформах додатки, пов'язані з азартними іграми, проте, прогрес триває і його не зупинити. Переваги додатків для телефонів очевидні, ось кілька з них:

Не потрібно використовувати браузер. Усі функції казино в кишені. Можна легко поповнити рахунок і вивести виграш. Доступ до улюблених ігрових автоматів з будь-якого місця (у деяких країнах знадобиться VPN), головне, щоб був інтернет.

Користувач може завантажити додаток з офіційного сайту казино на телефон і встановити його. Наявність додатку збільшує рейтинг казино і свідчить про його солідність і респектабельність. Найбільша мережа казино First представлена як в AppStore, так і на Android

Що чекає на наземні казино у 2023 році

Звичайні казино переживають справжній ренесанс. Після ухвалення закону про легалізацію азартного бізнесу 2020 року, відкрилося кілька сотень невеликих закладів і десятки великих розважальних центрів.

У 2023 році відбудеться експансія на невеликі населені пункти. Власники слот-залів братимуть до уваги не тільки великі міста та Столицю, а й районні центри, що розташовані на периферії. Підвищиться якість обслуговування. Не варто забувати і про асортимент апаратів, їх буде більше.

Населення отримає можливість насолоджуватися не тільки класичними однорукими бандитами, а й новітніми примірниками з цікавою тематикою і безліччю бонусних рівнів і безкоштовних спінів.

Введення криптовалюти

Цифрові монети давно стали платіжним засобом. Іноземні слот-зали приймають біткоїни, ефір і цифровий аналог долара USDT. У цьому плані Україна поки відстає, що знижує конкурентоспроможність операторів на міжнародному ринку азартних розваг.

Наразі поповнити рахунок в онлайн казино можна тільки за допомогою гривні, використовуючи банківські картки або термінали самообслуговування. У майбутньому законодавці обіцяють ухвалити закони, що регулюють обіг криптовалюти на території країни. Оператори чекають на впровадження цифрових монет уже цього року, що дасть змогу залучити іноземних клієнтів, у яких немає українських банківських карт.