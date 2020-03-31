НОВИНИВерховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Що можна і що заборонено за новим законом про ринок землі - інфографіка
Набуває чинності з 1 липня 2021 року
ukrinform.ua/
Набуває чинності з 1 липня 2021 року, повідомляє УКРІНФОРМ.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський впевнений, що земельна реформа буде завершена, і сам глава держави несе за неї відповідальність.
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31 03 2020 13:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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