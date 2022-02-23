Що покласти в аптечку на випадок надзвичайної ситуації – поради МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України рекомендує укомплектувати вміст вашого набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру...У будь-якій надзвичайній ситуації — зберігайте спокій. Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватись — одна із ланок такої готовності

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило приблизний вміст аптечки для першої допомоги на випадок надзвичайної ситуації.

Як передає Укрінформ, відповідні рекомендації МОЗ оприлюднило у Фейсбуці.

"Міністерство охорони здоров’я України рекомендує укомплектувати вміст вашого набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру...У будь-якій надзвичайній ситуації — зберігайте спокій. Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватись — одна із ланок такої готовності", - йдеться у повідомленні.

Серед іншого в МОЗ радять покласти в аптечку ті ліки, які людина приймає на постійній основі, а для людей з цукровим діабетом - глюкометр із запасом тест-смужок, для людей з підвищеним артеріальним тиском - тонометр та батарейки до цих пристроїв.

Окрім цього в аптечці мають бути ентеросорбенти на випадок харчових отруєнь, таблетки для знезараження води, гормональна мазь на випадок укусів отруйних комах чи контактів з отруйними рослинами, антисептики, жарознижувальне та знеболювальне, для дітей - у суспензії чи суппозиторіях.

Так із розрахунку на чотири особи в аптечці на випадок надзвичайної ситуації має бути:

Рукавички нестерильні - 4 пари

Атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття - 1 од.

Бинти марлеві стерильні та нестерильні різних розмірів, а також бинт еластичний різних розмірів - 5 та 2 од. відповідно

Гідрогелева протиопікова пов'язка або бинт - 2 од.

Термоковдра на поліетиленовій основі - 1 од.

Індивідуальний перев'язувальний стерильний пакет типу "Ізраїльский бандаж" - 2 од.

Плівка-клапан для штучної вентиляції легень - 2 од.

Гіпотермічний пакет - 1 од.

Пов'язка-щиток на око - 1 од.

Бактерицидний пластир різних розмірів - 25 од

Лейкопластир на нетканій основі - 1 од.

Серветки марлеві стерильні - 10 од.

Медична перев'язувальна косинка для іммобілізації кінцівок - 2 од.

Гормональна мазь, антисептик на водній основі та спиртовий, знеболювальне/жарознижувальне, ентеросорбент - по 1 одиниці чи упаковці кожного

Таблетки для знезараження води - 1 уп.

Скотч армований - 1 од.

Маркер водостійкий.

Люди, які мають відповідні навички також можуть укомплектувати аптечку хімічними засобами для зупинки кровотечі, оклюзійно торакальною пов'язкою на гелевій основі, турнікетом для зупинки крові, декомпресійною голкою, іммобілізаційною шиною.