НОВИНИМіністерство охорони здоров'я оприлюднило приблизний вміст аптечки для першої допомоги на випадок надзвичайної ситуації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Що покласти в аптечку на випадок надзвичайної ситуації – поради МОЗ
Міністерство охорони здоров’я України рекомендує укомплектувати вміст вашого набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру...У будь-якій надзвичайній ситуації — зберігайте спокій. Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватись — одна із ланок такої готовності
Фото: day-omega.com
Як передає Укрінформ, відповідні рекомендації МОЗ оприлюднило у Фейсбуці.
"Міністерство охорони здоров’я України рекомендує укомплектувати вміст вашого набору для першої допомоги, щоб бути готовим до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру...У будь-якій надзвичайній ситуації — зберігайте спокій. Запорука вашого спокою — готовність до непередбачуваних подій. Укомплектована аптечка та вміння нею користуватись — одна із ланок такої готовності", - йдеться у повідомленні.
Серед іншого в МОЗ радять покласти в аптечку ті ліки, які людина приймає на постійній основі, а для людей з цукровим діабетом - глюкометр із запасом тест-смужок, для людей з підвищеним артеріальним тиском - тонометр та батарейки до цих пристроїв.
Окрім цього в аптечці мають бути ентеросорбенти на випадок харчових отруєнь, таблетки для знезараження води, гормональна мазь на випадок укусів отруйних комах чи контактів з отруйними рослинами, антисептики, жарознижувальне та знеболювальне, для дітей - у суспензії чи суппозиторіях.
Так із розрахунку на чотири особи в аптечці на випадок надзвичайної ситуації має бути:
- Рукавички нестерильні - 4 пари
- Атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття - 1 од.
- Бинти марлеві стерильні та нестерильні різних розмірів, а також бинт еластичний різних розмірів - 5 та 2 од. відповідно
- Гідрогелева протиопікова пов'язка або бинт - 2 од.
- Термоковдра на поліетиленовій основі - 1 од.
- Індивідуальний перев'язувальний стерильний пакет типу "Ізраїльский бандаж" - 2 од.
- Плівка-клапан для штучної вентиляції легень - 2 од.
- Гіпотермічний пакет - 1 од.
- Пов'язка-щиток на око - 1 од.
- Бактерицидний пластир різних розмірів - 25 од
- Лейкопластир на нетканій основі - 1 од.
- Серветки марлеві стерильні - 10 од.
- Медична перев'язувальна косинка для іммобілізації кінцівок - 2 од.
- Гормональна мазь, антисептик на водній основі та спиртовий, знеболювальне/жарознижувальне, ентеросорбент - по 1 одиниці чи упаковці кожного
- Таблетки для знезараження води - 1 уп.
- Скотч армований - 1 од.
- Маркер водостійкий.
Люди, які мають відповідні навички також можуть укомплектувати аптечку хімічними засобами для зупинки кровотечі, оклюзійно торакальною пов'язкою на гелевій основі, турнікетом для зупинки крові, декомпресійною голкою, іммобілізаційною шиною.
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23 02 2022 14:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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