Що про вас і про інших можна дізнатися онлайн – і це абсолютно законно
Багато хто досі думає, що офіційну інформацію про людину або компанію можна отримати тільки через юриста, довгі запити чи знайомих у держустановах. Насправді частина таких даних уже доступна онлайн: можна перевірити ФОП, компанію, судові рішення, відкриті борги, майнові записи або обтяження. Це не закрита база і не сумнівний пошук "для своїх", а публічні державні реєстри, створені для того, щоб громадяни могли ухвалювати рішення з фактами на руках.
Які держреєстри відкриті в Україні
В Україні є кілька офіційних реєстрів, якими може користуватися звичайна людина без юридичної освіти. Наприклад, витяг з ЄДР допомагає перевірити ФОП або компанію: статус реєстрації, керівника, засновників і базові дані про бізнес. Якщо потрібно окремо отримати витяг щодо компанії з ЄДР, це можна зробити через офіційні або спеціалізовані онлайн-сервіси.
|
Реєстр
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Що можна побачити
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Коли це корисно
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ЄДР
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ФОП, компанії, керівники, засновники
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Перед оплатою послуг або партнерством
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Судовий реєстр
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Рішення у справах
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Перед угодою чи наймом підрядника
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Реєстр речових прав
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Нерухомість, іпотеки, обтяження
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Перед орендою або купівлею житла
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Реєстр боржників
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Невиконані рішення
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Перед позикою чи договором
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Реєстр розшуку МВС
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Дані з відкритих списків
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Для додаткової базової перевірки
Навіщо це потрібно у звичайному житті
Відкриті реєстри корисні не лише бізнесу чи журналістам. У побуті вони допомагають перевірити ситуації, де люди часто покладаються тільки на слова, фото або коротке повідомлення.
● Оренда квартири: можна звірити власника житла та можливі обтяження.
● Купівля авто чи нерухомості: варто перевірити майнові записи й борги продавця.
● Найм підрядника: ЄДР покаже, чи зареєстрована діяльність офіційно.
● Позика знайомому: відкриті дані дадуть більше контексту перед рішенням.
● Перевірка роботодавця: можна подивитися статус компанії, керівника й засновників.
Як перевірити інформацію онлайн
Є два нормальні шляхи. Перший – заходити на кожен офіційний реєстр окремо: портал ЄДР, Єдиний державний реєстр судових рішень, сервіси Мін’юсту, Дію для інформації про нерухомість або АСВП для даних про стягнення. Це працює, але потрібно знати, де саме шукати й які дані вводити.
Другий шлях – скористатися агрегатором відкритих даних. Сервіси на кшталт Scanbe.io збирають інформацію з 40+ офіційних джерел і формують зведений результат за одним запитом. Так можна швидше побачити бізнес-дані, судову активність, майнові відомості та виконавчі провадження, якщо вони є у відкритих базах. Окремо варто перевіряти виконавчі записи й провадження, коли йдеться про позику, оренду або велику оплату наперед.
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Спосіб
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Перевага
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Що врахувати
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Окремі реєстри
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Дані з першоджерела
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Потрібен час на кілька сайтів
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Агрегатор
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Один запит замість кількох пошуків
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Частина функцій може бути платною
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Комбінований підхід
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Більше впевненості
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Потребує уважнішої перевірки
Що залишається приватним
Відкриті реєстри не роблять життя людини повністю прозорим. У них немає повних паспортних даних, ідентифікаційного коду, медичних записів, банківських рахунків, транзакцій, приватного листування або геолокації. Доступними є тільки ті дані, які держава відкрила через суспільний інтерес: бізнес-статус, майнові записи, судові рішення, обтяження або борги, пов’язані з виконанням рішень.
Чому відкриті дані варто вміти читати
Цифрова грамотність сьогодні включає не тільки паролі, двофакторну автентифікацію й уважність до підозрілих листів. Вона також означає вміння користуватися офіційними відкритими даними перед важливими рішеннями. Оренда, угода, партнерство, позика чи найм підрядника стають спокійнішими, коли людина бачить не лише обіцянки, а й перевірені записи.