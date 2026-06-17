Що про вас і про інших можна дізнатися онлайн – і це абсолютно законно

Багато хто досі думає, що офіційну інформацію про людину або компанію можна отримати тільки через юриста, довгі запити чи знайомих у держустановах. Насправді частина таких даних уже доступна онлайн: можна перевірити ФОП, компанію, судові рішення, відкриті борги, майнові записи або обтяження. Це не закрита база і не сумнівний пошук "для своїх", а публічні державні реєстри, створені для того, щоб громадяни могли ухвалювати рішення з фактами на руках.

Які держреєстри відкриті в Україні

В Україні є кілька офіційних реєстрів, якими може користуватися звичайна людина без юридичної освіти. Наприклад, витяг з ЄДР допомагає перевірити ФОП або компанію: статус реєстрації, керівника, засновників і базові дані про бізнес. Якщо потрібно окремо отримати витяг щодо компанії з ЄДР, це можна зробити через офіційні або спеціалізовані онлайн-сервіси.

Реєстр Що можна побачити Коли це корисно ЄДР ФОП, компанії, керівники, засновники Перед оплатою послуг або партнерством Судовий реєстр Рішення у справах Перед угодою чи наймом підрядника Реєстр речових прав Нерухомість, іпотеки, обтяження Перед орендою або купівлею житла Реєстр боржників Невиконані рішення Перед позикою чи договором Реєстр розшуку МВС Дані з відкритих списків Для додаткової базової перевірки

Навіщо це потрібно у звичайному житті

Відкриті реєстри корисні не лише бізнесу чи журналістам. У побуті вони допомагають перевірити ситуації, де люди часто покладаються тільки на слова, фото або коротке повідомлення.

● Оренда квартири: можна звірити власника житла та можливі обтяження.

● Купівля авто чи нерухомості: варто перевірити майнові записи й борги продавця.

● Найм підрядника: ЄДР покаже, чи зареєстрована діяльність офіційно.

● Позика знайомому: відкриті дані дадуть більше контексту перед рішенням.

● Перевірка роботодавця: можна подивитися статус компанії, керівника й засновників.

Як перевірити інформацію онлайн

Є два нормальні шляхи. Перший – заходити на кожен офіційний реєстр окремо: портал ЄДР, Єдиний державний реєстр судових рішень, сервіси Мін’юсту, Дію для інформації про нерухомість або АСВП для даних про стягнення. Це працює, але потрібно знати, де саме шукати й які дані вводити.

Другий шлях – скористатися агрегатором відкритих даних. Сервіси на кшталт Scanbe.io збирають інформацію з 40+ офіційних джерел і формують зведений результат за одним запитом. Так можна швидше побачити бізнес-дані, судову активність, майнові відомості та виконавчі провадження, якщо вони є у відкритих базах. Окремо варто перевіряти виконавчі записи й провадження, коли йдеться про позику, оренду або велику оплату наперед.

Спосіб Перевага Що врахувати Окремі реєстри Дані з першоджерела Потрібен час на кілька сайтів Агрегатор Один запит замість кількох пошуків Частина функцій може бути платною Комбінований підхід Більше впевненості Потребує уважнішої перевірки

Що залишається приватним

Відкриті реєстри не роблять життя людини повністю прозорим. У них немає повних паспортних даних, ідентифікаційного коду, медичних записів, банківських рахунків, транзакцій, приватного листування або геолокації. Доступними є тільки ті дані, які держава відкрила через суспільний інтерес: бізнес-статус, майнові записи, судові рішення, обтяження або борги, пов’язані з виконанням рішень.

Чому відкриті дані варто вміти читати

Цифрова грамотність сьогодні включає не тільки паролі, двофакторну автентифікацію й уважність до підозрілих листів. Вона також означає вміння користуватися офіційними відкритими даними перед важливими рішеннями. Оренда, угода, партнерство, позика чи найм підрядника стають спокійнішими, коли людина бачить не лише обіцянки, а й перевірені записи.