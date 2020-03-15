Що робити українцям, які не встигнуть повернутись з-за кордону до 17 березня: пояснення МЗС
Міністерство закордонних справ опублікувало роз’яснення для українців, які перебувають за кордоном і не зможуть повернутись в Україну до 0:00 у ніч з 16 на 17 березня.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Україна тимчасово закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення з 17 березня 00:00 за київським часом до 3 квітня. Крім того, у цей час будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для залізничного та автобусного сполучення. За рішенням уряду працюватимуть 123 пункти пропуску, 107 пунктів до 3 квітня припиняють свою роботу.
Усім, хто не встигне повернутись в Україну з об'єктивних причин (неможливість придбати квитки на рейси, поважні особисті обставини тощо), МЗС України рекомендує звернутися до українських консульств.
Українцям за кордоном також слід зареєструватися в системі ДРУГ. Це спеціальна система МЗС, у яку громадяни вносять свої дані і повідомляють МЗС та всім закордонним дипломатичним установам про своє перебування у певній країні. Списки для повернення громадян України додому в разі термінової необхідності у період обмежень будуть формуватися, зокрема, з використанням даних цієї системи.
Якщо громадяни України перебувають за кордоном і не можуть зв’язатись із консульством через перевантаженість гарячої лінії, слід зайти на сторінку посольства чи консульства України у країні перебування. На сторінці є адреса електронної пошти та посилання на сторінки у соцмережах.
Громадянам слід написати своє звернення на цю адресу чи в повідомлення цих сторінок - навіть на вихідних, ввечері чи вночі. Для цілодобового реагування в умовах особливого режиму роботи видане спеціальне розпорядження МЗС. Телефон гарячої лінії продовжує працювати і приймати дзвінки за чергою: +38 (044) 238-16-57.
В МЗС підкреслюють, що відповідь може надійти не одразу через перевантаженість запитами. "Ми перепрошуємо, якщо одразу не можемо відповісти вам або наші можливості не відповідають вашим очікуванням. Але запевняємо, що Міністерство закордонних справ України робить усе, що в наших силах, щоби надати вам необхідну допомогу", - заявили у міністерстві.
За домовленістю між МЗС України та українськими мобільними операторами дзвінки з мобільних телефонів у роумінгу на гарячу лінію МЗС безкоштовні.
Детальне пояснення МЗС про в’їзд на територію України та консульську допомогу у зв’язку з COVID-19 за цим посиланням.
Нагадаємо, що в Україні введуть карантин та хочуть схвалити новий закон у зв’язку з коронавірусом
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