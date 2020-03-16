Що робити українцям, які застрягли за кордоном, а термін дії візи завершується: пояснення МЗС

МЗС просить українців, які, перебуваючи за кордоном, не можуть повернутись до України і зіткнулись із закінченням терміну дії візи, надати українському посольству країни перебування копії своїх документів

"У вашій ситуації необхідно надати нашому посольству України копії ваших документів та інформацію про ваше місце перебування."

МЗС просить українців, які, перебуваючи за кордоном, не можуть повернутись до України і зіткнулись із закінченням терміну дії візи, надати українському посольству країни перебування копії своїх документів.

Про це йдеться у роз'ясненнях МЗС щодо пандемії коронавірусу, пише "Європейська правда".

"У вашій ситуації необхідно надати нашому посольству України копії ваших документів та інформацію про ваше місце перебування.

На підставі отриманих даних посольство звернеться до офіційних органів за місцем вашого перебування, з проханням надати вам допомогу у вирішенні адміністративних питань. Зокрема, продовжити строк перебування без накладення санкцій", - зазначили у міністерстві.

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