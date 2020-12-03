Що робити, якщо банк виставив рахунок за користування карткою, про яку ви забули: пояснює НБУ

У Національному банку України пояснили, що слід робити банківським клієнтам, якщо вони отримали від банку рахунок за обслуговування платіжної картки, якою вже довгий час не користувалися. Інколи такі рахунки сягають 20 тисяч гривень

За даними Нацбанку, такі випадки достатньо поширені. Вони виникають через те, що клієнти банків з різних причин припиняють користуватися банківськими картами.

За даними Нацбанку, такі випадки достатньо поширені. Вони виникають через те, що клієнти банків з різних причин припиняють користуватися банківськими картами, повідомляє "Громадське".

Водночас сам банк стягує щомісячну комісію за користування карткою і, коли на картці закінчуються гроші, то банк самостійно відкриває кредит для клієнта. На цей кредит з часом ще й нараховуються відсотки.

У таких випадках Нацбанк рекомендує українцям:

Звернутися до банківської установи та пояснити, що ніяких кредитних договорів з банком не підписувалося. "Наголосіть, що вимоги банку про погашення боргу за кредитом є безпідставними, адже банк списав борг та відсотки за рахунок кредиту, на який ви навіть не погоджувалися", - рекомендують у Нацбанку.

Відповідь банк має надати клієнту протягом місяця. У разі ж, якщо ця відповідь незадовільна, то клієнту потрібно звернутися до Нацбанку. Останній проведе з банком роз’яснювальну роботу.

"Практика свідчить, що після звернень Національного банку до банків у таких ситуаціях банки переважно погоджуються з аргументами регулятора та споживача і в результаті списують нарахований борг", - додають в НБУ.

Нагадаємо, що обсяг випущених електронних грошей у 2019 році зріс у 2,5 раза