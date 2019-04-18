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Щоб не було бійок: прихильників Порошенка та Зеленського планують розділити на стадіоні

Дебати відбудуться на НСК Олімпійський
Прихильників кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського під час дебатів на НСК Олімпійський з міркувань безпеки розмістять в різних зонах.
Щоб не було бійок: прихильників Порошенка та Зеленського планують розділити на стадіоні Фото: з відкритих джерел

"За останніми домовленостями щодо проведення самих дебатів і розміщення прихильників однієї і іншої сторони, з останніх узгоджень, наскільки є у нас інформація, вони все ж таки будуть розділені", -  заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, повідомляє Укрінформ.

У свою чергу радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко попросив команди Порошенка та Зеленського попередити своїх прибічників про недопустимість застосування сили під час дебатів.

"Дебати – це інтелектуальний двобій, а не велика бійка на стадіоні. Налаштовуйте своїх прихильників бути законослухняними, толерантними один до одного, щоб, зрештою, отримати задоволення від дійства", - сказав Варченко.

Як відомо, Центральна виборча комісія дозволила перенести початок дебатівміж кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським з 20:00 на 21:00.

Нагадаємо, раніше штаб Порошенка попросив відкласти на годину офіційні теледебати, щоб встигнути і на НСК "Олімпійський", і в студію "Суспільного".

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18 04 2019 19:25
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