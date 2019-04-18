Щоб не було бійок: прихильників Порошенка та Зеленського планують розділити на стадіоні

"За останніми домовленостями щодо проведення самих дебатів і розміщення прихильників однієї і іншої сторони, з останніх узгоджень, наскільки є у нас інформація, вони все ж таки будуть розділені", - заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, повідомляє Укрінформ.

У свою чергу радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко попросив команди Порошенка та Зеленського попередити своїх прибічників про недопустимість застосування сили під час дебатів.

"Дебати – це інтелектуальний двобій, а не велика бійка на стадіоні. Налаштовуйте своїх прихильників бути законослухняними, толерантними один до одного, щоб, зрештою, отримати задоволення від дійства", - сказав Варченко.