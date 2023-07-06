Щоб стримати контрнаступ Сил оборони, росія стягнула війська з усіх регіонів – британська розвідка

росія, аби стримати контрнаступ України, стягнула війська з усіх регіонів, навіть з кордону із Китаєм.

Про це у повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначається, військові формування з усієї росії приймають на себе основний удар українського контрнаступу. За даними британської розвідки, деякі підрозділи перекинуті на фронт за 7 тис. км від місця несення служби.

Зокрема, у Запорізькій області діє 58-ма загальновійськова армія, що "відповідає за безпеку" кавказького регіону росії. А в районі Великої Новосілки перебуває 5-та загальновійськова армія рф і морська піхота, що зазвичай базуються за 7000 км як противага армії Китаю.

У британській розвідці зазначають, що оборону навколо Бахмута тримають переважно російські повітряно-десантні полки, які зазвичай дислокуються на заході росії і діють як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості у відносинах із НАТО, зазначають у Міноборони Британії.

У британському відомстві зауважили, що це засвідчує, як війна проти України змінила національну стратегію росії.