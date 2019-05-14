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Людкевич: Для залучення "дешевих" грошей в Україну треба створити ринок землі і чесну приватизацію

Крім того, важливо провести реформу правоохоронної системи та судів, а також використати внутрішні ресурси
Основним гальмом для залучання іноземних інвестицій є корупція та несправедлива судова система.
Людкевич: Для залучення "дешевих" грошей в Україну треба створити ринок землі і чесну приватизацію

Таку думку у колонці для "Бізнес.Цензор" висловив громадський діяч і фінансист Станіслав Людкевич.

"Опитування іноземних інвесторів свідчить, що корупція, несправедлива судова система і репресії правоохоронних органів – в п’ятірці найболючіших проблем. Коли світові фонди шукають, куди б вкласти гроші, поруч з Україною вони бачать позначку "100% ризик", тобто, високу ймовірність втрати капіталів. Загрози перевищують можливі бенефіти, тому в країну інвестують, переважно, наші заробітчани", – вважає Станіслав Людкевич.

На думку громадського діяча, дефіцит довіри та обмежені можливості для інвестицій – додаткові фактори, які заважають українській економіці розвиватися. 

"На руках в населення десятки мільярдів доларів. Але їх ховають в "банки" або "під матраци", замість того, щоб інвестувати і заробляти. Американець може вкласти гроші в Apple, німець – в Volkswagen, а куди може вкласти українець? Хіба що в нерухомість, державні цінні папери, або на депозит", – підкреслює громадський діяч.

Аби повернути довіру іноземних інвесторів та стимулювати ринок "дешевими" та "довгими" грошима, окрім судової та правоохоронної реформи, потрібно провести зрозумілу земельну реформу, а також прозору приватизацію. Серед інших джерел для стимулювання розвитку економіки – ретельний аудит та використання внутрішніх ресурсів. 

"Легалізувати індустрії, які зараз генерують тіньові гроші і стимулюють корупцію – видобуток бурштину, гральний бізнес, проституцію. Провести амністію капіталу. Тобто, зняти обмеження на шляху грошей з «тіні» в легальну економіку", – резюмує Станіслав Людкевич.

Нагадаємо, за результатами опитування іноземних інвесторів, яке провела Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Dragon Capital та Центр економічної стратегії (ЦЕС) провели у квітні 2019 року, серед найбільш очікуваних перших кроків новообраного Президента України мають є запровадження ефективних заходів боротьби з корупцією, призначення реформаторів з високою репутацією на ключові державні посади, а також відокремлення політики та бізнес-інтересів через обмеження впливу олігархів.

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14 05 2019 09:00
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