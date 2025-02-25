Щоб зупинити потік нелегальної міграції із білорусі до ЄС Польща пропонує нові санкції

У Польщі зазначають, що тиск на її східний кордон знову посилився: торік його намагалися перетнути 30,5 тисячі осіб.

Польща повернула до розгляду в ЄС пропозицію, яка дозволить Європейському Союзу накладати санкції на транспортних операторів, які, на думку блоку, "сприяють або беруть участь у торгівлі людьми або контрабандному перевезенні мігрантів у зв’язку з нелегальним в’їздом до ЄС".

Про це пише Радіо Свобода.

Вперше Єврокомісія запропонувала таку процедуру у листопаді 2021 року, коли мігрантів, переважно неєвропейців, почали перевозити через білорусь і росію і доставляти до кордонів Латвії, Литви та Польщі.Того року Польща зафіксувала близько 40 тисяч спроб нелегального перетину кордону, а ЄС у відповідь запровадив санкції проти низки білоруських прикордонників, державного перевізника "Белавіа" та сирійської авіакомпанії Cham Wings.

Однак рішення так і не прийняли. Частково тому, що Брюссель посилив інші заходи безпеки, які були результативними. Йдеться про санкції, "інформаційне спілкування" з третіми країнами, такими як Ірак і Сирія, щоб не допустити нелегальних подорожей до ЄС, а також посилення прикордонного контролю. У багатьох місцях на зовнішніх кордонах Європейського Союзу збудували фізичні бар’єри.