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ПОЛІТИКА

Щодня Херсон потерпає від десятків ракетних обстрілів росіян, є загиблі та поранені

04 грудня 2022, 12:31
Щодня Херсон потерпає від десятків ракетних обстрілів росіян, є загиблі та поранені
Kherson Херсон обстріл
Російські окупанти 46 разів обстріляли Херсонську область. Ворог гатив з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по мирних мешканцях. Одна людина загинула, двоє поранені

Російські окупанти 46 разів обстріляли Херсонську область. Ворог гатив з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по мирних мешканцях. Одна людина загинула, двоє поранені. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Рашисти вкотре обстріляли житлові квартали Херсона, є влучення в приватні та багатоквартирні будинки. Також пошкоджено й іншу цивільну інфраструктуру міста", - розповів він.

За словами Янушевича, російські окупанти продовжують вбивати та калічити мирних людей.

"Минулої доби через ворожі обстріли 1 людина загинула, ще 2 жителів Херсонської области отримали поранення різного ступеня тяжкості", - додав очільник регіону.

 


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